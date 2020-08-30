ОМОН заблокировал участников несанкционированного протеста в Минске
14:39 30.08.2020 (обновлено: 14:47 30.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
МИНСК. 30 авг - РИА Новости. ОМОН заблокировал толпу протестующих на проспекте Независимости, передает корреспондент РИА Новости.
В данный момент ни протестующие, ни силовики не пытаются идти вперед. Неподалеку от толпы на проспекте Независимости стоят автозаки, из одного из них вышел медик и вынесли человека на носилках, которому, предположительно, стало плохо.
В воскресенье в центре Минска проходит несанкционированная акция протеста против результатов президентских выборов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.