https://ria.ru/20200830/minsk-1576490493.html

ОМОН заблокировал участников несанкционированного протеста в Минске

ОМОН заблокировал толпу протестующих на проспекте Независимости, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T14:39

2020-08-30T14:39

2020-08-30T14:47

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1e/1576489921_0:309:3092:2048_1400x0_80_0_0_0077a681dfecbffbe73a259becf0760f.jpg

<strong>МИНСК. 30 авг - РИА Новости. </strong>ОМОН заблокировал толпу протестующих на проспекте Независимости, передает корреспондент РИА Новости.В данный момент ни протестующие, ни силовики не пытаются идти вперед. Неподалеку от толпы на проспекте Независимости стоят автозаки, из одного из них вышел медик и вынесли человека на носилках, которому, предположительно, стало плохо.В воскресенье в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> проходит несанкционированная акция протеста против результатов президентских выборов.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200830/stychka-1576490582.html

https://ria.ru/20200830/minsk-1576489074.html

Александр Белый А ведь правильно. 102

Alex Smolov Молодцы 56

8

минск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, в мире