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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/minsk-1576490493.html
ОМОН заблокировал участников несанкционированного протеста в Минске
ОМОН заблокировал толпу протестующих на проспекте Независимости, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T14:39
2020-08-30T14:47
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК. 30 авг - РИА Новости. </strong>ОМОН заблокировал толпу протестующих на проспекте Независимости, передает корреспондент РИА Новости.В данный момент ни протестующие, ни силовики не пытаются идти вперед. Неподалеку от толпы на проспекте Независимости стоят автозаки, из одного из них вышел медик и вынесли человека на носилках, которому, предположительно, стало плохо.В воскресенье в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> проходит несанкционированная акция протеста против результатов президентских выборов.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200830/stychka-1576490582.html
https://ria.ru/20200830/minsk-1576489074.html
А ведь правильно.
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Молодцы
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минск
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, в мире

ОМОН заблокировал участников несанкционированного протеста в Минске

14:39 30.08.2020 (обновлено: 14:47 30.08.2020)
5730
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
МИНСК. 30 авг - РИА Новости. ОМОН заблокировал толпу протестующих на проспекте Независимости, передает корреспондент РИА Новости.
В данный момент ни протестующие, ни силовики не пытаются идти вперед. Неподалеку от толпы на проспекте Независимости стоят автозаки, из одного из них вышел медик и вынесли человека на носилках, которому, предположительно, стало плохо.
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В воскресенье в центре Минска проходит несанкционированная акция протеста против результатов президентских выборов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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1182008120
Обсудить 8
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
Популярные комментарии
А ведь правильно.
30 августа, 14:43
АБАлександр Белый
37000659
Молодцы
30 августа, 14:58
ASAlex Smolov
22000628
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