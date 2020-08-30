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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/minsk-1576489074.html
В центре Минска собираются сторонники оппозиции
Большие группы сторонников оппозиции по 100-300 человек движутся в центр Минска с разных направлений, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T13:45
2020-08-30T14:22
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Большие группы сторонников оппозиции по 100-300 человек движутся в центр Минска с разных направлений, передаёт корреспондент РИА Новости.В частности, такие группы замечены на проспекте Победителей на севере <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, на проспекте Независимости на востоке, в районе метро "Пушкинская" на северо-западе от центра. Протестующих легко узнать по красно-белой одежде и было-красно-белым флагам.Вход на площадь Независимости, где они планировали собраться на несанкционированную акцию в 14 часов, полностью перекрыт, рядом стоит большое количество спецтехники - автозаки, автобусы. Также обнесен милицейскими заграждениями монумент на площади Победы. В переулке около площади стоят машины внутренних войск.Движение автомобилей в центре пока осуществляется беспрепятственно.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200830/minsk-1576488001.html
https://ria.ru/20200830/protest-1576486930.html
0.1% населения Белоруссии хотят насильственно изменить курс страны, который выбрало большинство. Как это демократично.
22
Главная ошибка всех протестных акций майданного типа это то, что их участники не понимают (или не хотят задумываться над этим) заключается в том, что они - одноразовый расходный материал, который будет выброшен сразу после использования. Они нужны для свержения законного президента страны и после этого власть перейдет к спонсорам и кукловодам майдана. А эти толпы протестующих через год-два отправятся в Евросоюз отмывать предметы гигиены в Польше или Германии. И за это еще и кланяться: работу дают. Пока Лукашенко у власти они нужны, нет Лукашенко и вы - мусор. Помните об этом.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В центре Минска собираются сторонники оппозиции

13:45 30.08.2020 (обновлено: 14:22 30.08.2020)
1695
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Большие группы сторонников оппозиции по 100-300 человек движутся в центр Минска с разных направлений, передаёт корреспондент РИА Новости.
В частности, такие группы замечены на проспекте Победителей на севере Минска, на проспекте Независимости на востоке, в районе метро "Пушкинская" на северо-западе от центра. Протестующих легко узнать по красно-белой одежде и было-красно-белым флагам.
Сотрудник правоохранительных органов на улице в Минске, где проходит акция протеста
Вчера, 13:00Протесты в Белоруссии
Милиция перекрыла подходы на центральные площади в Минске
Вход на площадь Независимости, где они планировали собраться на несанкционированную акцию в 14 часов, полностью перекрыт, рядом стоит большое количество спецтехники - автозаки, автобусы. Также обнесен милицейскими заграждениями монумент на площади Победы. В переулке около площади стоят машины внутренних войск.
Движение автомобилей в центре пока осуществляется беспрепятственно.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Акции протеста в Минске
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20041378
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
0.1% населения Белоруссии хотят насильственно изменить курс страны, который выбрало большинство. Как это демократично.
30 августа, 14:03
ИЗИгорь Земский
1710112
Главная ошибка всех протестных акций майданного типа это то, что их участники не понимают (или не хотят задумываться над этим) заключается в том, что они - одноразовый расходный материал, который будет выброшен сразу после использования. Они нужны для свержения законного президента страны и после этого власть перейдет к спонсорам и кукловодам майдана. А эти толпы протестующих через год-два отправятся в Евросоюз отмывать предметы гигиены в Польше или Германии. И за это еще и кланяться: работу дают. Пока Лукашенко у власти они нужны, нет Лукашенко и вы - мусор. Помните об этом.
30 августа, 14:21
sizif8
1100102
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