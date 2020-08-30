https://ria.ru/20200830/minsk-1576489074.html

В центре Минска собираются сторонники оппозиции

Большие группы сторонников оппозиции по 100-300 человек движутся в центр Минска с разных направлений, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T13:45

2020-08-30T13:45

2020-08-30T14:22

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Большие группы сторонников оппозиции по 100-300 человек движутся в центр Минска с разных направлений, передаёт корреспондент РИА Новости.В частности, такие группы замечены на проспекте Победителей на севере <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, на проспекте Независимости на востоке, в районе метро "Пушкинская" на северо-западе от центра. Протестующих легко узнать по красно-белой одежде и было-красно-белым флагам.Вход на площадь Независимости, где они планировали собраться на несанкционированную акцию в 14 часов, полностью перекрыт, рядом стоит большое количество спецтехники - автозаки, автобусы. Также обнесен милицейскими заграждениями монумент на площади Победы. В переулке около площади стоят машины внутренних войск.Движение автомобилей в центре пока осуществляется беспрепятственно.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200830/minsk-1576488001.html

https://ria.ru/20200830/protest-1576486930.html

Игорь Земский 0.1% населения Белоруссии хотят насильственно изменить курс страны, который выбрало большинство. Как это демократично. 22

sizif8 Главная ошибка всех протестных акций майданного типа это то, что их участники не понимают (или не хотят задумываться над этим) заключается в том, что они - одноразовый расходный материал, который будет выброшен сразу после использования. Они нужны для свержения законного президента страны и после этого власть перейдет к спонсорам и кукловодам майдана. А эти толпы протестующих через год-два отправятся в Евросоюз отмывать предметы гигиены в Польше или Германии. И за это еще и кланяться: работу дают. Пока Лукашенко у власти они нужны, нет Лукашенко и вы - мусор. Помните об этом. 14

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире