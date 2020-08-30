https://ria.ru/20200830/minsk-1576488001.html

Милиция перекрыла подходы на центральные площади в Минске

Белорусская милиция перекрыла подходы на центральные площади в Минске, где запланирован несанкционированный митинг оппозиции, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T13:00

2020-08-30T13:00

2020-08-30T13:00

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576415351_0:191:3072:1919_1400x0_80_0_0_f07e10158ebb2f380a17226373526c96.jpg

<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Белорусская милиция перекрыла подходы на центральные площади в Минске, где запланирован несанкционированный митинг оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В частности, металлическими конструкциями огорожена площадь Победы, пластиковыми - Октябрьская площадь. На Октябрьской площади дежурят сотрудники ГАИ и милиции, на тротуаре подготовлены металлические конструкции, чтобы преградить проход пешеходам. Закрыты выходы из метро, которые ведут на площадь.На площади Независимости, где расположен Дом правительства, также стоят металлические ограждения, дежурят десятки сотрудников милиции, рядом с площадью припаркованы автозаки, транспорт для перевозки личного состава милиции.Движение по проспекту Независимости пока открыто.Днем белорусская оппозиция планирует провести очередную несанкционированную акцию протеста в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/solovev-1576487809.html

минск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, в мире