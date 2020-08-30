https://ria.ru/20200830/minsk-1576486180.html

Милиция в Минске готовится к несанкционированной акции оппозиции

Милиция готовится к очередному несанкционированному митингу оппозиции в центре Минска, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T11:29

2020-08-30T11:29

2020-08-30T11:29

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Милиция готовится к очередному несанкционированному митингу оппозиции в центре Минска, передаёт корреспондент РИА Новости.Милицейская спецтехника, ОМОН, автозаки и машины внутренних войск замечены в ряде ключевых точек <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, в частности, у стелы "Минск - город-герой" и на площади Государственного флага, а также в районе площади Независимости.Ранее оппозиция объявила, что выдвинется колоннами с окраин Минска в центр, где в 14:00 состоится митинг на площади Независимости.Вход на эту площадь перекрыт милицией. Проспект Независимости, проходящий через одноименную площадь, открыт для движения.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200829/message-1576479454.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире