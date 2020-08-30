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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576496420.html
Лукашенко появился у резиденции с автоматом
Президента Белоруссии Александра Лукашенко сфотографировали у резиденции главы государства — Дворца независимости в Минске — с автоматом в руках. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T18:19
2020-08-30T20:44
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг — РИА Новости.</strong> Президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> сфотографировали у резиденции главы государства — Дворца независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> — с автоматом в руках.Этот снимок РИА Новости прислала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в качестве ответа на вопрос, где находится Лукашенко и следит ли он за ситуацией в Минске, где проходит несанкционированная акция протеста.В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого" позже уточнил обстоятельства съемки."Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент", — говорится в сообщении.Корреспондент РИА Новости также сообщил с места событий, что на территорию Дворца независимости приехали четыре бронетранспортера.Позднее стало известно, что оцепление вокруг резиденции сняли, там остались несколько бойцов ОМОНа. Оставшихся участников акции они просят "разойтись по домам", большинство людей уже ушли.Очередная акция протеста началась в Минске в воскресенье днем. По данным МВД, в течение двух часов силовики задержали 125 человек.Неделю назад Лукашенко уже появлялся с оружием в руках. В минувшее воскресенье СМИ опубликовали видео, как он на вертолете облетел улицы, прилегающие к Дворцу независимости, где ранее собирались протестующие. Глава государства отметил, что они "как крысы разбежались". В другом ролике президент выходит из вертолета с автоматом в руках, в котором, судя по видео, не было рожка с патронами. Затем он также с оружием вышел к силовикам, которые выстроились в оцеплении вокруг его резиденции, поблагодарил их и пообещал "разобраться с протестующими". Лукашенко сопровождал его 15-летний вооруженный сын Николай.Протесты в БелоруссииМассовые митинги начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко с результатом 80,1 процента голосов.Оппозиция считает, что первое место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни силовики жестко подавляли акции, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, тогда задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков сотни людей пострадали, среди них более 120 силовиков, трое протестующих скончались.Впоследствии разгонять митинги силой перестали.
https://ria.ru/20200828/avtomat-1576433284.html
https://ria.ru/20200830/oppozitsiya-1576496738.html
https://ria.ru/20200830/btr-1576495754.html
Может оппозиция права, пора на покой батьке? Не политик, а какой то глава банановой республики - автоматом размахивает.
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ШО! Опять?
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минск
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко появился у резиденции с автоматом

18:19 30.08.2020 (обновлено: 20:44 30.08.2020)
49141
 / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске
Перейти в фотобанк
МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Президента Белоруссии Александра Лукашенко сфотографировали у резиденции главы государства — Дворца независимости в Минске — с автоматом в руках.
Этот снимок РИА Новости прислала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в качестве ответа на вопрос, где находится Лукашенко и следит ли он за ситуацией в Минске, где проходит несанкционированная акция протеста.
В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого" позже уточнил обстоятельства съемки.
"Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент", — говорится в сообщении.
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Корреспондент РИА Новости также сообщил с места событий, что на территорию Дворца независимости приехали четыре бронетранспортера.
Позднее стало известно, что оцепление вокруг резиденции сняли, там остались несколько бойцов ОМОНа. Оставшихся участников акции они просят "разойтись по домам", большинство людей уже ушли.
Очередная акция протеста началась в Минске в воскресенье днем. По данным МВД, в течение двух часов силовики задержали 125 человек.
Неделю назад Лукашенко уже появлялся с оружием в руках. В минувшее воскресенье СМИ опубликовали видео, как он на вертолете облетел улицы, прилегающие к Дворцу независимости, где ранее собирались протестующие. Глава государства отметил, что они "как крысы разбежались". В другом ролике президент выходит из вертолета с автоматом в руках, в котором, судя по видео, не было рожка с патронами. Затем он также с оружием вышел к силовикам, которые выстроились в оцеплении вокруг его резиденции, поблагодарил их и пообещал "разобраться с протестующими". Лукашенко сопровождал его 15-летний вооруженный сын Николай.
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Массовые митинги начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко с результатом 80,1 процента голосов.
Оппозиция считает, что первое место заняла Светлана Тихановская.
В первые дни силовики жестко подавляли акции, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, тогда задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков сотни людей пострадали, среди них более 120 силовиков, трое протестующих скончались.
Впоследствии разгонять митинги силой перестали.
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Обсудить 249
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Может оппозиция права, пора на покой батьке? Не политик, а какой то глава банановой республики - автоматом размахивает.
30 августа, 18:28
Vladislav Agafonov
2088113116
ШО! Опять?
30 августа, 18:24
Сергей Веселов
647712133
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Силовики со спецтехникой и БТРами перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
Силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
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