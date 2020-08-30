https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576496420.html

Лукашенко появился у резиденции с автоматом

Президента Белоруссии Александра Лукашенко сфотографировали у резиденции главы государства — Дворца независимости в Минске — с автоматом в руках. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T18:19

2020-08-30T18:19

2020-08-30T20:44

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг — РИА Новости.</strong> Президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> сфотографировали у резиденции главы государства — Дворца независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> — с автоматом в руках.Этот снимок РИА Новости прислала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в качестве ответа на вопрос, где находится Лукашенко и следит ли он за ситуацией в Минске, где проходит несанкционированная акция протеста.В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого" позже уточнил обстоятельства съемки."Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент", — говорится в сообщении.Корреспондент РИА Новости также сообщил с места событий, что на территорию Дворца независимости приехали четыре бронетранспортера.Позднее стало известно, что оцепление вокруг резиденции сняли, там остались несколько бойцов ОМОНа. Оставшихся участников акции они просят "разойтись по домам", большинство людей уже ушли.Очередная акция протеста началась в Минске в воскресенье днем. По данным МВД, в течение двух часов силовики задержали 125 человек.Неделю назад Лукашенко уже появлялся с оружием в руках. В минувшее воскресенье СМИ опубликовали видео, как он на вертолете облетел улицы, прилегающие к Дворцу независимости, где ранее собирались протестующие. Глава государства отметил, что они "как крысы разбежались". В другом ролике президент выходит из вертолета с автоматом в руках, в котором, судя по видео, не было рожка с патронами. Затем он также с оружием вышел к силовикам, которые выстроились в оцеплении вокруг его резиденции, поблагодарил их и пообещал "разобраться с протестующими". Лукашенко сопровождал его 15-летний вооруженный сын Николай.Протесты в БелоруссииМассовые митинги начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко с результатом 80,1 процента голосов.Оппозиция считает, что первое место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни силовики жестко подавляли акции, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, тогда задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков сотни людей пострадали, среди них более 120 силовиков, трое протестующих скончались.Впоследствии разгонять митинги силой перестали.

https://ria.ru/20200828/avtomat-1576433284.html

https://ria.ru/20200830/oppozitsiya-1576496738.html

https://ria.ru/20200830/btr-1576495754.html

Vladislav Agafonov Может оппозиция права, пора на покой батьке? Не политик, а какой то глава банановой республики - автоматом размахивает. 339

Сергей Веселов ШО! Опять? 178

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире