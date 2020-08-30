https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576487408.html

Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве в ближайшие недели

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко условились в ближайшие недели провести встречу в Москве. Об этом сообщили в Кремле. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T12:33

2020-08-30T12:33

2020-08-30T13:41

александр лукашенко

владимир путин

москва

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Президенты России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> условились в ближайшие недели провести встречу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Об этом сообщили в Кремле.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил РИА Новости, что точной даты мероприятия пока нет.Президенты обсудили по телефону общую ситуацию в Белоруссии. Путин также поздравил Лукашенко с днем рождения."Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Ранее Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву заявил, что Россия признает легитимность результатов президентских выборов в Белоруссии. Он подчеркнул, что Москва по отношению к ситуации в республике ведет себя сдержаннее, чем США и европейские страны, которые оказывают на Минск политическое давление.Россия, как заявил Путин, готова выполнять свои обязательства в рамках Союзного государства и исходит из того, что ситуация в Белоруссии будет развиваться мирным путем.Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с результатами. Оппоненты Лукашенко настаивают, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>.В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.За первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576468240.html

https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576487042.html

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москва

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, политика