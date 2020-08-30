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https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576487408.html
Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве в ближайшие недели
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко условились в ближайшие недели провести встречу в Москве. Об этом сообщили в Кремле. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T12:33
2020-08-30T13:41
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Президенты России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> условились в ближайшие недели провести встречу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Об этом сообщили в Кремле.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил РИА Новости, что точной даты мероприятия пока нет.Президенты обсудили по телефону общую ситуацию в Белоруссии. Путин также поздравил Лукашенко с днем рождения."Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Ранее Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву заявил, что Россия признает легитимность результатов президентских выборов в Белоруссии. Он подчеркнул, что Москва по отношению к ситуации в республике ведет себя сдержаннее, чем США и европейские страны, которые оказывают на Минск политическое давление.Россия, как заявил Путин, готова выполнять свои обязательства в рамках Союзного государства и исходит из того, что ситуация в Белоруссии будет развиваться мирным путем.Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с результатами. Оппоненты Лукашенко настаивают, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>.В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.За первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576468240.html
https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576487042.html
Вот и конец всему беконному маскараду
112
Белорусь независимой не может быть. Она может быть либо пророссийской, либо прозападной
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москва
белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, политика

Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве в ближайшие недели

12:33 30.08.2020 (обновлено: 13:41 30.08.2020)
16540
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко условились в ближайшие недели провести встречу в Москве. Об этом сообщили в Кремле.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил РИА Новости, что точной даты мероприятия пока нет.
Президенты обсудили по телефону общую ситуацию в Белоруссии. Путин также поздравил Лукашенко с днем рождения.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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Ранее Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву заявил, что Россия признает легитимность результатов президентских выборов в Белоруссии. Он подчеркнул, что Москва по отношению к ситуации в республике ведет себя сдержаннее, чем США и европейские страны, которые оказывают на Минск политическое давление.
Россия, как заявил Путин, готова выполнять свои обязательства в рамках Союзного государства и исходит из того, что ситуация в Белоруссии будет развиваться мирным путем.

Ситуация в Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с результатами. Оппоненты Лукашенко настаивают, что победила Светлана Тихановская.
В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.
За первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:15
Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии
389228728104
Обсудить 223
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
Вот и конец всему беконному маскараду
30 августа, 12:34
ИЗИгорь Земский
59952631
Белорусь независимой не может быть. Она может быть либо пророссийской, либо прозападной
30 августа, 12:46
АНАлексей Некрасов
12112114
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