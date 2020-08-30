https://ria.ru/20200830/livan-1576500565.html

Президент Ливана на фоне кризиса призвал сделать государство светским

Президент Ливана Мишель Аун призвал изменить политическую систему в стране и отказаться от оставшегося в наследство от гражданской войны конфессионального... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T21:17

2020-08-30T21:17

2020-08-30T21:17

мишель аун

бейрут

ливан

в мире

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<strong>ДОХА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Aun/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Аун</a> призвал изменить политическую систему в стране и отказаться от оставшегося в наследство от гражданской войны конфессионального принципа формирования властей, превратив Ливан в светское государство.Это заявление он сделал по случаю сотой годовщины со дня образования государства Большой Ливан на фоне непрекращающихся кризисов в стране и трагедии, вызванной взрывом в порту <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a>, который разрушил половину ливанской столицы и унес жизни 190 человек."Я призываю к объявлению Ливана светским государством, и я обязуюсь призвать к диалогу с участием духовных авторитетов и политических лидеров, чтобы прийти к приемлемой для всех формулировке, которая найдет отражение в соответствующих поправках к конституции... Ливан нуждается в новом понимании в управлении его делами, которое бы основывалось на гражданстве и светскости государства", - сказал Аун, чью речь транслировали ливанские телеканалы.Аун указал, что из-за разделения власти по конфессиональному признаку в настоящее время Ливан представляет собой несколько республик, а не одну.Согласно конституции Ливана, все органы власти страны закреплены за определенными конфессиями, и только их представители имеют право возглавлять их. В частности, должность президента имеет право занимать только христианин-маронит.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576065996.html

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бейрут

ливан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мишель аун, бейрут, ливан, в мире