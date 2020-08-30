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Президент Ливана на фоне кризиса призвал сделать государство светским
Президент Ливана Мишель Аун призвал изменить политическую систему в стране и отказаться от оставшегося в наследство от гражданской войны конфессионального... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T21:17
2020-08-30T21:17
мишель аун
бейрут
ливан
в мире
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<strong>ДОХА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Aun/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Аун</a> призвал изменить политическую систему в стране и отказаться от оставшегося в наследство от гражданской войны конфессионального принципа формирования властей, превратив Ливан в светское государство.Это заявление он сделал по случаю сотой годовщины со дня образования государства Большой Ливан на фоне непрекращающихся кризисов в стране и трагедии, вызванной взрывом в порту <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a>, который разрушил половину ливанской столицы и унес жизни 190 человек."Я призываю к объявлению Ливана светским государством, и я обязуюсь призвать к диалогу с участием духовных авторитетов и политических лидеров, чтобы прийти к приемлемой для всех формулировке, которая найдет отражение в соответствующих поправках к конституции... Ливан нуждается в новом понимании в управлении его делами, которое бы основывалось на гражданстве и светскости государства", - сказал Аун, чью речь транслировали ливанские телеканалы.Аун указал, что из-за разделения власти по конфессиональному признаку в настоящее время Ливан представляет собой несколько республик, а не одну.Согласно конституции Ливана, все органы власти страны закреплены за определенными конфессиями, и только их представители имеют право возглавлять их. В частности, должность президента имеет право занимать только христианин-маронит.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576065996.html
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бейрут
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мишель аун, бейрут, ливан, в мире

Президент Ливана на фоне кризиса призвал сделать государство светским

21:17 30.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Ливана Мишель Аун во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Ливана Мишель Аун во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун призвал изменить политическую систему в стране и отказаться от оставшегося в наследство от гражданской войны конфессионального принципа формирования властей, превратив Ливан в светское государство.
Это заявление он сделал по случаю сотой годовщины со дня образования государства Большой Ливан на фоне непрекращающихся кризисов в стране и трагедии, вызванной взрывом в порту Бейрута, который разрушил половину ливанской столицы и унес жизни 190 человек.
"Я призываю к объявлению Ливана светским государством, и я обязуюсь призвать к диалогу с участием духовных авторитетов и политических лидеров, чтобы прийти к приемлемой для всех формулировке, которая найдет отражение в соответствующих поправках к конституции... Ливан нуждается в новом понимании в управлении его делами, которое бы основывалось на гражданстве и светскости государства", - сказал Аун, чью речь транслировали ливанские телеканалы.
Аун указал, что из-за разделения власти по конфессиональному признаку в настоящее время Ливан представляет собой несколько республик, а не одну.
Согласно конституции Ливана, все органы власти страны закреплены за определенными конфессиями, и только их представители имеют право возглавлять их. В частности, должность президента имеет право занимать только христианин-маронит.
Последствия взрыва в порту Бейрута
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2317002
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Мишель АунБейрутЛиванВ мире
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