https://ria.ru/20200830/levitan-1576416177.html

Биография Исаака Левитана

Известный русский живописец-пейзажист Исаак Ильич Левитан родился 30 августа (18 августа по старому стилю) 1860 года в городе Кибартай (ныне Вилкавишкского... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T04:18

2020-08-30T04:18

2020-08-30T04:18

исаак левитан

справки

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Известный русский живописец-пейзажист Исаак Ильич Левитан <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/102555" target="_blank">родился 30 августа</a> (18 августа по старому стилю) 1860 года в городе Кибартай (ныне Вилкавишкского района Литвы) в семье железнодорожного служащего. В начале 1870-х годов его семья переехала в Москву.В 1873-1884 годах Левитан <a href="http://www.hrono.ru/biograf/bio_l/levitan_ii.php" target="_blank">учился</a> в Московское училище живописи, ваяния и зодчества у известных художников Василия Перова, Алексея Саврасова, Василия Поленова. В училище он создал пейзажи "Вечер", "Осень. Дорога в деревне". Картину Левитана "Осенний день. Сокольники" в 1879 году приобрел для своей коллекции известный московский собиратель картин Павел Третьяков. Несмотря на успехи, Левитан оставил училище, так как ему было отказано в присуждении Большой серебряной медали, а предложенный взамен диплом неклассного художника давал лишь право быть учителем рисования. До окончания училища Левитан, за неимением средств, далеко из Москвы <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/7932" target="_blank">не уезжал и писал подмосковные пейзажи</a>. В начале 1880-х годов художник написал картины в Останкино "Дубовая роща. Осень" (1880), "Дуб" (1880), "Сосны" (1880). Он также создал пейзажи в Саввинской слободе под Звенигородом: "Последний снег. Саввинская слобода" (1884), "Мостик. Саввинская слобода" (1884) и др.Впоследствии, познакомившись с писателем Антоном Чеховым и его семьей, Левитан прожил лето в Бабкине, около Нового Иерусалима. Меценат Савва Мамонтов поручил ему написать декорации для опер "Жизнь за Царя" и "Русалка", благодаря чему художник смог побывать в Крыму. В последующие годы Левитан несколько раз проводил лето на Волге. С 1884 года <a href="https://www.culture.ru/persons/8242/isaak-levitan" target="_blank">Левитан</a> был экспонентом, с 1891 года – членом Товарищества передвижных художественных выставок.В конце 1889 – начале 1890 года <a href="https://ria.ru/person_Isaak_Levitan" target="_blank">Исаак Левитан</a> впервые побывал в Европе на Всемирной выставке в Париже, а затем посетил Италию. Из этого путешествия Левитан привез пейзажи "Берег Средиземного моря", "Близ Бордигеры. На севере Италии", "Весна в Италии".Вскоре после заграничной поездки художник создал полотно "Тихая обитель", изображавшую Саввино-Сторожевский монастырь в предзакатном свете, и представил его на передвижной выставке. В произведениях конца 1880-х годов Левитан <a href="https://www.culture.ru/persons/8242/isaak-levitan" target="_blank">добивался ясности</a>, выверенности композиции, четкости пространственных планов. В такой манере им были написаны картины в Плесе "Вечер. Золотой Плес" и "После дождя. Плес" (обе – 1889). В его творчестве появился так называемый пейзаж настроения, в котором состояние природы осмысляется как выражение движений человеческой души.Среди наиболее известных полотен Левитана конца 1880-х – начала 1890-х годов – "Березовая роща", "Март", "Вечерний звон", "У омута", "Свежий ветер. Волга", "Золотая осень". Картина "Владимирка"(1892) положила начало теме дороги, ставшей впоследствии одной из центральных для художника. Творчество Левитана 1890-х годов отмечено тяготением к некоторой драматизации пейзажного мотива. В этой манере написаны картины "Над вечным покоем", "Сумерки. Стога", "Летний вечер". Во второй половине 1890-х годов художник работал в Финляндии (1896), в Италии, Франции, Швейцарии (1890, 1894, 1897, 1898).В 1898 году Левитан получил звание академика живописи и в том же году стал преподавателем Московского училища живописи и ваяния, в котором учился ранее.С 1897 года он входил в художественное объединение "Мюнхенский Сецессион". В 1898-1900 годах был участником выставок журнала "Мир искусства".4 августа (22 июля по старому стилю) 1900 года Исаак Левитан скончался в Москве.Итогом творческих поисков художника последних лет явилась его незаконченная картина "Озеро. Русь" – монументально-эпический символ родной страны.Всего в мастерской Левитана осталось 40 недописанных картин и несколько сотен набросков. <a href="https://ria.ru/20140821/1020910430.html" target="_blank">Левитан</a> – один из самых именитых русских пейзажистов. Художник оставил около одной тысячи картин, этюдов, рисунков, эскизов. Большая часть его работ хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве. В 1972 году был <a href="https://ples-museum.ru/museums/memorialnyy-dom-muzey-i-i-levitana/" target="_blank">открыт</a> Дом-музей Левитана в Плесе, который художник посетил впервые в 1888 году и написал здесь 23 картины. Имя художника <a href="https://www.aeroflot.ru/us-ru/about/plane_park" target="_blank">носит</a> пассажирский самолет компании "Аэрофлот". <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исаак левитан, справки