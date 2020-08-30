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В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
Ветки, бьющие по лицу и груди на лесной тропе, могут означать, что ее протоптали дикие животные, в МЧС советуют избегать таких путей. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T03:08
2020-08-30T03:08
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Ветки, бьющие по лицу и груди на лесной тропе, могут означать, что ее протоптали дикие животные, в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> советуют избегать таких путей.Специалисты напоминают, что собравшись в лес, нужно обсудить с родными и близкими маршрут и время возвращения. Перед походом за грибами они советуют надеть на шею свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи.Одеться лучше в яркую одежду, наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Обязательно нужно взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе медикаменты."Старайтесь запоминать по пути как можно больше предметов - какие-то необычнее деревья, скалу, камни и так далее. Тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной позиции", - добавляют спасатели.
https://ria.ru/20200427/1570536044.html
Можно отличить по останкам людей лежащей вдоль звериной трапы ...Но я думаю что это не остановит тех кто ведет Россию ...!!!!
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россия
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Новости
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу

03:08 30.08.2020
6980
© ВикипедияЛось
Лось
© Википедия
Лось. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ветки, бьющие по лицу и груди на лесной тропе, могут означать, что ее протоптали дикие животные, в МЧС советуют избегать таких путей.
"Если вы нашли в лесу тропинку, определите сначала - не звериная ли. А то есть шанс выйти к водопою вместе с семейством лосей. Если ветки то и дело бьют вам в лицо и грудь, это значит, что дорожка протоптана зверями. Немедленно сойдите с нее, встречаться с лесными обитателями все равно опасно", - сказали РИА Новости в ведомстве.
Специалисты напоминают, что собравшись в лес, нужно обсудить с родными и близкими маршрут и время возвращения. Перед походом за грибами они советуют надеть на шею свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи.
Одеться лучше в яркую одежду, наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Обязательно нужно взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе медикаменты.
"Старайтесь запоминать по пути как можно больше предметов - какие-то необычнее деревья, скалу, камни и так далее. Тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной позиции", - добавляют спасатели.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
Популярные комментарии
Можно отличить по останкам людей лежащей вдоль звериной трапы ...Но я думаю что это не остановит тех кто ведет Россию ...!!!!
30 августа, 05:55
Деда Паша
3400021
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