https://ria.ru/20200830/les-1576481496.html

В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу

Ветки, бьющие по лицу и груди на лесной тропе, могут означать, что ее протоптали дикие животные, в МЧС советуют избегать таких путей. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T03:08

2020-08-30T03:08

2020-08-30T03:08

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Ветки, бьющие по лицу и груди на лесной тропе, могут означать, что ее протоптали дикие животные, в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> советуют избегать таких путей.Специалисты напоминают, что собравшись в лес, нужно обсудить с родными и близкими маршрут и время возвращения. Перед походом за грибами они советуют надеть на шею свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи.Одеться лучше в яркую одежду, наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Обязательно нужно взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе медикаменты."Старайтесь запоминать по пути как можно больше предметов - какие-то необычнее деревья, скалу, камни и так далее. Тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной позиции", - добавляют спасатели.

https://ria.ru/20200427/1570536044.html

Деда Паша Можно отличить по останкам людей лежащей вдоль звериной трапы ...Но я думаю что это не остановит тех кто ведет Россию ...!!!! 28

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество