https://ria.ru/20200830/lednik-1576484490.html
Ученые определили температуру на Земле во время ледникового периода
Средняя температура на Земле во время последнего ледникового периода составляла около девяти градусов. К такому выводу пришла международная группа... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T10:08
2020-08-30T10:08
2020-08-30T10:08
риа наука
земля - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156006/49/1560064943_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_c46f0a70296069fb6c677e9ffcbb1fbb.jpg
<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Средняя температура на Земле во время последнего ледникового периода составляла около девяти градусов. К такому выводу пришла международная группа палеоклиматологов, исследование которой опубликовано в журнале <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-020-2617-x" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature</a>.Специалисты изучили образцы древнего льда и отложения на стенах пещер времен оледенения.Выяснилось, что к моменту наступления последнего ледникового периода, который начался примерно 2,6 миллиона лет назад, температура на поверхности Земли в среднем уменьшилась на 6,1 градуса. При этом в умеренных широтах этот показатель снизился на три-пять градусов, тогда как в приполярных регионах он упал на 14 градусов.Ученые уверены, что результаты исследования усовершенствуют представления об изменении климата на Земле и помогут выработать оптимальные методы борьбы с глобальным потеплением.
https://ria.ru/20200824/klimat-1576101047.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156006/49/1560064943_279:0:3010:2048_1400x0_80_0_0_d70ff9bb5d609ce1f1d79c850e24d910.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля - риа наука
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Средняя температура на Земле во время последнего ледникового периода составляла около девяти градусов. К такому выводу пришла международная группа палеоклиматологов, исследование которой опубликовано в журнале Nature
.
Специалисты изучили образцы древнего льда и отложения на стенах пещер времен оледенения.
Выяснилось, что к моменту наступления последнего ледникового периода, который начался примерно 2,6 миллиона лет назад, температура на поверхности Земли в среднем уменьшилась на 6,1 градуса. При этом в умеренных широтах этот показатель снизился на три-пять градусов, тогда как в приполярных регионах он упал на 14 градусов.
"В контексте нынешнего глобального потепления это означает, что если в атмосфере станет вдвое больше углекислого газа, то температура на планете вырастет на 3,4 градуса", - считает один из авторов работы.
Ученые уверены, что результаты исследования усовершенствуют представления об изменении климата на Земле и помогут выработать оптимальные методы борьбы с глобальным потеплением.