https://ria.ru/20200830/lednik-1576484490.html

Ученые определили температуру на Земле во время ледникового периода

Средняя температура на Земле во время последнего ледникового периода составляла около девяти градусов. К такому выводу пришла международная группа... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T10:08

2020-08-30T10:08

2020-08-30T10:08

риа наука

земля - риа наука

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Средняя температура на Земле во время последнего ледникового периода составляла около девяти градусов. К такому выводу пришла международная группа палеоклиматологов, исследование которой опубликовано в журнале <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-020-2617-x" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature</a>.Специалисты изучили образцы древнего льда и отложения на стенах пещер времен оледенения.Выяснилось, что к моменту наступления последнего ледникового периода, который начался примерно 2,6 миллиона лет назад, температура на поверхности Земли в среднем уменьшилась на 6,1 градуса. При этом в умеренных широтах этот показатель снизился на три-пять градусов, тогда как в приполярных регионах он упал на 14 градусов.Ученые уверены, что результаты исследования усовершенствуют представления об изменении климата на Земле и помогут выработать оптимальные методы борьбы с глобальным потеплением.

https://ria.ru/20200824/klimat-1576101047.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля - риа наука