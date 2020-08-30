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https://ria.ru/20200830/lednik-1576484490.html
Ученые определили температуру на Земле во время ледникового периода
Средняя температура на Земле во время последнего ледникового периода составляла около девяти градусов. К такому выводу пришла международная группа... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T10:08
2020-08-30T10:08
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Средняя температура на Земле во время последнего ледникового периода составляла около девяти градусов. К такому выводу пришла международная группа палеоклиматологов, исследование которой опубликовано в журнале <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-020-2617-x" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature</a>.Специалисты изучили образцы древнего льда и отложения на стенах пещер времен оледенения.Выяснилось, что к моменту наступления последнего ледникового периода, который начался примерно 2,6 миллиона лет назад, температура на поверхности Земли в среднем уменьшилась на 6,1 градуса. При этом в умеренных широтах этот показатель снизился на три-пять градусов, тогда как в приполярных регионах он упал на 14 градусов.Ученые уверены, что результаты исследования усовершенствуют представления об изменении климата на Земле и помогут выработать оптимальные методы борьбы с глобальным потеплением.
https://ria.ru/20200824/klimat-1576101047.html
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земля - риа наука

Ученые определили температуру на Земле во время ледникового периода

10:08 30.08.2020
2063
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкАйсберг
Айсберг
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Средняя температура на Земле во время последнего ледникового периода составляла около девяти градусов. К такому выводу пришла международная группа палеоклиматологов, исследование которой опубликовано в журнале Nature.
Специалисты изучили образцы древнего льда и отложения на стенах пещер времен оледенения.
Выяснилось, что к моменту наступления последнего ледникового периода, который начался примерно 2,6 миллиона лет назад, температура на поверхности Земли в среднем уменьшилась на 6,1 градуса. При этом в умеренных широтах этот показатель снизился на три-пять градусов, тогда как в приполярных регионах он упал на 14 градусов.
"В контексте нынешнего глобального потепления это означает, что если в атмосфере станет вдвое больше углекислого газа, то температура на планете вырастет на 3,4 градуса", - считает один из авторов работы.
Ученые уверены, что результаты исследования усовершенствуют представления об изменении климата на Земле и помогут выработать оптимальные методы борьбы с глобальным потеплением.
Глобальное потепление и изменение климата
24 августа, 08:00РИА Наука
Что происходит на самом деле — глобальное потепление или похолодание
11114217
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