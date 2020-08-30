https://ria.ru/20200830/krivokapich-1576502143.html
Оппозиция объявила о "падении режима" по итогам выборов в Черногории
Правление в Черногории Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича окончено, заявил РИА Новости один из лидеров крупнейшей... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T22:46
2020-08-30T22:46
2020-08-30T23:53
черногория
в мире
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<strong>ПОДГОРИЦА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Правление в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> Демократической партии социалистов (ДПС) президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a> окончено, заявил РИА Новости один из лидеров крупнейшей оппозиционной коалиции <a href="http://ria.ru/person_Milan_Knezhevich/" target="_blank" data-auto="true">Милан Кнежевич</a>.Он призвал дождаться окончательного подсчета голосов, вместе с этим назвав грядущую смену власти главной победой черногорцев."То, что произойдет после 30 августа, должно быть похоже на нормальное европейское государство, и мы наконец окончили 32 года тоталитаризма и диктатуры", — добавил собеседник агентства.Лидер коалиции "За будущее <a href="https://ria.ru/location_Montenegro" target="_blank">Черногории</a>" Здравко Кривокапич также заявил о победе оппозиции на парламентских выборах.НПО "Центр мониторинга и исследований" на основании обработки 49,9% данных exit poll сообщил, что коалиция получает 33,7%, оппозиционное движение "Демократы" — 12,6%, партия URA — 5%. Таким образом, по предварительным данным, общий результат оппозиции превосходит 34,2%, которые получила правящая ДПС <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank">Джукановича</a>."Их подстрекающая риторика вела к одной цели — снизить явку. А явка составила около 77%, что означает — режим пал", — заявил Кривокапич в штабе коалиции.Он также призвал граждан оставаться дома и спокойно ждать результатов волеизъявления.Избирательные участки в Черногории закрылись в 20:00 (21:00 мск). По данным Государственной избирательной комиссии, правом голоса обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан страны.За 81 кресло в однопалатном парламенте Черногории боролись 11 партий и коалиций.Правящая свыше 30 лет ДПС и ее коалиционные партнеры сейчас владеют 42 мандатами, что обеспечивает утверждение любой законодательной инициативы. Президент страны и лидер партии Мило Джуканович с 1991 года практически без перерывов занимает пост президента либо премьер-министра.Крупнейшие оппозиционные партии Черногории создали в начале августа коалицию вокруг движения "Демократический фронт", первым номером в списке и кандидатом в премьеры стал университетский преподаватель Здравко Кривокапич.
https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576500212.html
https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576500590.html
Андрей Дашков
Сейчас модно бывшим президентам с автоматом выходить поговорить..
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черногория
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черногория, в мире
ПОДГОРИЦА, 30 авг — РИА Новости.
Правление в Черногории
Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича
окончено, заявил РИА Новости один из лидеров крупнейшей оппозиционной коалиции Милан Кнежевич
.
"Точно известно, что ДПС с постоянными коалиционными партнерами не имеет парламентарного большинства. По обработанным к этому моменту данным с избирательных участков могу сказать, что Демократический фронт вместе с остальными оппозиционными партиями дошел до формирования парламентского большинства", — заявил политик.
Он призвал дождаться окончательного подсчета голосов, вместе с этим назвав грядущую смену власти главной победой черногорцев.
"То, что произойдет после 30 августа, должно быть похоже на нормальное европейское государство, и мы наконец окончили 32 года тоталитаризма и диктатуры", — добавил собеседник агентства.
Лидер коалиции "За будущее Черногории
" Здравко Кривокапич также заявил о победе оппозиции на парламентских выборах.
НПО "Центр мониторинга и исследований" на основании обработки 49,9% данных exit poll сообщил, что коалиция получает 33,7%, оппозиционное движение "Демократы" — 12,6%, партия URA — 5%. Таким образом, по предварительным данным, общий результат оппозиции превосходит 34,2%, которые получила правящая ДПС Джукановича
.
"Их подстрекающая риторика вела к одной цели — снизить явку. А явка составила около 77%, что означает — режим пал", — заявил Кривокапич в штабе коалиции.
Он также призвал граждан оставаться дома и спокойно ждать результатов волеизъявления.
Избирательные участки в Черногории закрылись в 20:00 (21:00 мск). По данным Государственной избирательной комиссии, правом голоса обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан страны.
За 81 кресло в однопалатном парламенте Черногории боролись 11 партий и коалиций.
Правящая свыше 30 лет ДПС и ее коалиционные партнеры сейчас владеют 42 мандатами, что обеспечивает утверждение любой законодательной инициативы. Президент страны и лидер партии Мило Джуканович с 1991 года практически без перерывов занимает пост президента либо премьер-министра.
Крупнейшие оппозиционные партии Черногории создали в начале августа коалицию вокруг движения "Демократический фронт", первым номером в списке и кандидатом в премьеры стал университетский преподаватель Здравко Кривокапич.