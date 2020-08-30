https://ria.ru/20200830/kriminal-1576484059.html
При стрельбе в Портленде погиб человек
По меньшей мере один человек погиб во время стрельбы в городе Портленд в американском штате Орегон, где сейчас проходят акции протеста, говорится в заявлении... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T09:43
2020-08-30T09:43
2020-08-30T10:26
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
портленд
орегон
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> По меньшей мере один человек погиб во время стрельбы в городе <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленд</a> в американском штате <a href="http://ria.ru/location_StateofOregon/" target="_blank" data-auto="true">Орегон</a>, где сейчас проходят акции протеста, говорится в заявлении бюро полиции города."В субботу, 29 августа, в 20.46 (06.46 мск воскресенья) офицеры полиции Портленда услышали звуки стрельбы … Они отреагировали и обнаружили жертву с огнестрельным ранением грудной клетки. Медики ...установили, что жертва скончалась", - сообщает полиция.Правоохранители не уточнили, связан ли инцидент с проходящими в городе протестными акциями.В ночь на субботу протестующие в Портленде подожгли здание Ассоциации полиции города. После поджога были задержаны 19 человек. Отмечалось, что офис не раз становился целью многочисленных акций протеста в последние месяцы, протестующие несколько раз поджигали здание.В Портленде и ряде других городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> проходят акции протеста и беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских.
https://ria.ru/20200830/podzhog-1576481967.html
https://ria.ru/20200826/portlend-1576325267.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, орегон, сша, в мире