https://ria.ru/20200830/koronavirus-1576485528.html
В России выписали 2599 человек после COVID-19 за сутки
За сутки в России после COVID-19 выписаны 2 599 человек, за все время - 806 982, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T10:46
2020-08-30T10:46
2020-08-30T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 2 599 человек, за все время - 806 982, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 599 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 806 982", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19