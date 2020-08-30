https://ria.ru/20200830/koronavirus-1576485366.html

В России выявили 4980 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 4980 до 990 326, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T10:42

2020-08-30T10:42

2020-08-30T11:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 4980 до 990 326, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.У четверти заразившихся инфекция протекает без симптомов.Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (695), Санкт-Петербруге (186) и Подмосковье (165). За сутки нет прироста на Чукотке и в Ненецкой автономии. Минимальный рост — 0,2-0,3 процента зафиксирован в столичном регионе, Курской, Тульской и Смоленской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Чечне и на Камчатке.За сутки от последствий COVID-19 умерли 68 человек. За все время скончались более семнадцати тысяч.Полностью выздоровели еще 2599 человек, за время пандемии из больниц выписали 806 982 пациента.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200830/testirovanie-1576483760.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество