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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200830/koronavirus-1576485366.html
В России выявили 4980 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 4980 до 990 326, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T10:42
2020-08-30T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 4980 до 990 326, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.У четверти заразившихся инфекция протекает без симптомов.Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (695), Санкт-Петербруге (186) и Подмосковье (165). За сутки нет прироста на Чукотке и в Ненецкой автономии. Минимальный рост — 0,2-0,3 процента зафиксирован в столичном регионе, Курской, Тульской и Смоленской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Чечне и на Камчатке.За сутки от последствий COVID-19 умерли 68 человек. За все время скончались более семнадцати тысяч.Полностью выздоровели еще 2599 человек, за время пандемии из больниц выписали 806 982 пациента.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В России выявили 4980 новых случаев заражения коронавирусом

10:42 30.08.2020 (обновлено: 11:00 30.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 4980 до 990 326, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
У четверти заразившихся инфекция протекает без симптомов.
Сотрудница лаборатории
09:23Распространение нового коронавируса
В России провели более 36,4 миллиона тестов на коронавирус
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (695), Санкт-Петербруге (186) и Подмосковье (165). За сутки нет прироста на Чукотке и в Ненецкой автономии. Минимальный рост — 0,2-0,3 процента зафиксирован в столичном регионе, Курской, Тульской и Смоленской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Чечне и на Камчатке.
За сутки от последствий COVID-19 умерли 68 человек. За все время скончались более семнадцати тысяч.
Полностью выздоровели еще 2599 человек, за время пандемии из больниц выписали 806 982 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
0321328
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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