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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200830/koronavirus-1576485337.html
В Москве зафиксировали 695 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 695, Санкт-Петербурге — 186, Подмосковье — 165, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T10:42
2020-08-30T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 695, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 186, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 165, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 695, 2. Санкт-Петербург - 186, 3. Московская область - 165", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В Москве зафиксировали 695 новых случаев заражения коронавирусом

10:42 30.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 695, Санкт-Петербурге — 186, Подмосковье — 165, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 695, 2. Санкт-Петербург - 186, 3. Московская область - 165", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000310
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
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