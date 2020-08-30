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В Берлине "ковид-диссидентов" начали вытеснять с места митинга
Полиция Берлина начала вытеснять примерно 300 человек, участвовавших в митинге против связанных с COVID-19 ограничительных мер, но отказавшихся покидать место... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T01:38
2020-08-30T01:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости.</strong> Полиция <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлина</a> начала вытеснять примерно 300 человек, участвовавших в митинге против связанных с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> ограничительных мер, но отказавшихся покидать место акции, передает корреспондент РИА Новости.Митинг штутгартского движения Querdenken 711 прошел во второй половине дня, до этого противники ограничительных мер пытались провести марш по центру Берлина, но полиция его запретила из-за несоблюдения ограничительных мер. В районе посольства РФ, мимо которого пролегал маршрут марша, произошли столкновения между полицией и группой в 2-3 тысячи протестующих, которых сенатор Берлина по внутренним делам назвал "правыми экстремистами". В результате 200 человек были задержаны, всего за весь день задержали более 300 человек, во всех акциях участвовали 35-38 тысяч, что для Берлина стало самым массовым собранием "ковид-диссидентов", многие из которых прибыли из регионов.Хотя участники митинга у Колонны Победы начали расходится еще около 18.00 (19.00 мск), а к 22.30 на месте митинга остались лишь разрозненные группы, часть протестующих - порядка 200-300 человек - решила устроить "лагерь" и остаться на месте. Полиция сообщила им, что это невозможно, в ответ организаторы объявили "спонтанный митинг".Однако это не убедило полицию, которая сообщила через громкоговоритель, что акция завершена и приступила к зачистке места - площади Гроссер Штерн. Участники акции продолжают сидеть на асфальте и ступеньках у Колонны Победы, некоторые также лежат на газоне у монумента. Полиция перекрыла подходы к площади, окружив участников несогласованной акции и поочерёдно убеждает оставшихся на площади покинуть ее. Задержаний и столкновений при этом не происходит.Акции протеста были организованы штутгартским движением Querdenken 711. Изначально власти Берлина отказали в их согласовании, сославшись на то, что на первой аналогичной серии акций 1 августа произошли нарушения норм инфекционной безопасности. Запрет стал федеральной новостью, которую даже прокомментировала канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>. Она заявила, что уважает решение властей Берлина, а несогласные могут его оспорить в судебном порядке. Так и произошло, в результате административный суд Берлина отменил решение столичных властей. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/protesty-1576473846.html
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коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире

В Берлине "ковид-диссидентов" начали вытеснять с места митинга

01:38 30.08.2020
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© REUTERS / Christian MangПолицейские перед зданием Рейхстага во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
Полицейские перед зданием Рейхстага во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
© REUTERS / Christian Mang
БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Полиция Берлина начала вытеснять примерно 300 человек, участвовавших в митинге против связанных с COVID-19 ограничительных мер, но отказавшихся покидать место акции, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг штутгартского движения Querdenken 711 прошел во второй половине дня, до этого противники ограничительных мер пытались провести марш по центру Берлина, но полиция его запретила из-за несоблюдения ограничительных мер. В районе посольства РФ, мимо которого пролегал маршрут марша, произошли столкновения между полицией и группой в 2-3 тысячи протестующих, которых сенатор Берлина по внутренним делам назвал "правыми экстремистами". В результате 200 человек были задержаны, всего за весь день задержали более 300 человек, во всех акциях участвовали 35-38 тысяч, что для Берлина стало самым массовым собранием "ковид-диссидентов", многие из которых прибыли из регионов.
Хотя участники митинга у Колонны Победы начали расходится еще около 18.00 (19.00 мск), а к 22.30 на месте митинга остались лишь разрозненные группы, часть протестующих - порядка 200-300 человек - решила устроить "лагерь" и остаться на месте. Полиция сообщила им, что это невозможно, в ответ организаторы объявили "спонтанный митинг".
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Однако это не убедило полицию, которая сообщила через громкоговоритель, что акция завершена и приступила к зачистке места - площади Гроссер Штерн. Участники акции продолжают сидеть на асфальте и ступеньках у Колонны Победы, некоторые также лежат на газоне у монумента. Полиция перекрыла подходы к площади, окружив участников несогласованной акции и поочерёдно убеждает оставшихся на площади покинуть ее. Задержаний и столкновений при этом не происходит.
Акции протеста были организованы штутгартским движением Querdenken 711. Изначально власти Берлина отказали в их согласовании, сославшись на то, что на первой аналогичной серии акций 1 августа произошли нарушения норм инфекционной безопасности. Запрет стал федеральной новостью, которую даже прокомментировала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заявила, что уважает решение властей Берлина, а несогласные могут его оспорить в судебном порядке. Так и произошло, в результате административный суд Берлина отменил решение столичных властей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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