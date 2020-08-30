https://ria.ru/20200830/kitay-1576481050.html
США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с планами Китая по покупке завода "Мотор Сич", сообщает... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T01:49
2020-08-30T01:49
2020-08-30T01:49
майк помпео
мотор сич
владимир зеленский
китай
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150069/15/1500691532_0:288:3072:2016_1400x0_80_0_0_8fa291b7b528e82fecd2e62a197f2415.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> выразил обеспокоенность президенту <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Зеленскому</a> в связи с планами <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> по покупке завода "<a href="http://ria.ru/organization_Motor_Sich/" target="_blank" data-auto="true">Мотор Сич</a>", сообщает пресс-служба госдепартамента.Разговор Помпео и Зеленского состоялся еще в среду, но сообщение о нем госдепартамент опубликовал только в субботу.Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также, по данным СМИ, в ночь на 6 августа Beijing Xinwei Technology Group. сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group 4 августа совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".Также Помпео и Зеленский обсудили развитие событий в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, усилия Украины по борьбе с COVID-19, достижение "дипломатического урегулирования российской агрессии на востоке Украины".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/kitay-1576347556.html
https://ria.ru/20200827/rakety-1576361055.html
Andrey Korotkov
Всем адептам свободного рынка посвящается :)))
47
nakιs Kamakιs
А сами чего-нибудь купят, нет? Белорусы - это может быть вашим будущим.
40
49
китай
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150069/15/1500691532_0:0:3072:2304_1400x0_80_0_0_5432c4afa3ba1d70e05ae1b8a3612394.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, мотор сич, владимир зеленский, китай, сша, украина, в мире