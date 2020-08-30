https://ria.ru/20200830/kitay-1576481050.html

США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"

Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с планами Китая по покупке завода "Мотор Сич", сообщает... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T01:49

2020-08-30T01:49

2020-08-30T01:49

майк помпео

мотор сич

владимир зеленский

китай

сша

украина

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> выразил обеспокоенность президенту <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Зеленскому</a> в связи с планами <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> по покупке завода "<a href="http://ria.ru/organization_Motor_Sich/" target="_blank" data-auto="true">Мотор Сич</a>", сообщает пресс-служба госдепартамента.Разговор Помпео и Зеленского состоялся еще в среду, но сообщение о нем госдепартамент опубликовал только в субботу.Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также, по данным СМИ, в ночь на 6 августа Beijing Xinwei Technology Group. сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group 4 августа совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".Также Помпео и Зеленский обсудили развитие событий в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, усилия Украины по борьбе с COVID-19, достижение "дипломатического урегулирования российской агрессии на востоке Украины".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/kitay-1576347556.html

https://ria.ru/20200827/rakety-1576361055.html

Andrey Korotkov Всем адептам свободного рынка посвящается :))) 47

nakιs Kamakιs А сами чего-нибудь купят, нет? Белорусы - это может быть вашим будущим. 40

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китай

сша

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, мотор сич, владимир зеленский, китай, сша, украина, в мире