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США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с планами Китая по покупке завода "Мотор Сич", сообщает... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T01:49
2020-08-30T01:49
майк помпео
мотор сич
владимир зеленский
китай
сша
украина
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> выразил обеспокоенность президенту <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Зеленскому</a> в связи с планами <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> по покупке завода "<a href="http://ria.ru/organization_Motor_Sich/" target="_blank" data-auto="true">Мотор Сич</a>", сообщает пресс-служба госдепартамента.Разговор Помпео и Зеленского состоялся еще в среду, но сообщение о нем госдепартамент опубликовал только в субботу.Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также, по данным СМИ, в ночь на 6 августа Beijing Xinwei Technology Group. сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group 4 августа совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".Также Помпео и Зеленский обсудили развитие событий в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, усилия Украины по борьбе с COVID-19, достижение "дипломатического урегулирования российской агрессии на востоке Украины".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/kitay-1576347556.html
https://ria.ru/20200827/rakety-1576361055.html
Всем адептам свободного рынка посвящается :)))
47
А сами чего-нибудь купят, нет? Белорусы - это может быть вашим будущим.
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китай
сша
украина
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майк помпео, мотор сич, владимир зеленский, китай, сша, украина, в мире

США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"

01:49 30.08.2020
17473
CC0 / Mixabest / Запорожье - Мотор-СичАдминистративное здание предприятия "Мотор Сич"
Административное здание предприятия Мотор Сич
CC0 / Mixabest / Запорожье - Мотор-Сич
Административное здание предприятия "Мотор Сич". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с планами Китая по покупке завода "Мотор Сич", сообщает пресс-служба госдепартамента.
Разговор Помпео и Зеленского состоялся еще в среду, но сообщение о нем госдепартамент опубликовал только в субботу.
Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также, по данным СМИ, в ночь на 6 августа Beijing Xinwei Technology Group. сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group 4 августа совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".
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"Госсекретарь Помпео выразил обеспокоенность США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич", - говорится в сообщении.
Также Помпео и Зеленский обсудили развитие событий в Белоруссии, усилия Украины по борьбе с COVID-19, достижение "дипломатического урегулирования российской агрессии на востоке Украины".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Обсудить 49
Майк ПомпеоМотор СичВладимир ЗеленскийКитайСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Всем адептам свободного рынка посвящается :)))
30 августа, 02:15
Andrey Korotkov
3880100
А сами чего-нибудь купят, нет? Белорусы - это может быть вашим будущим.
30 августа, 06:04
nakιs Kamakιs
3230302
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