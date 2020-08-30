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https://ria.ru/20200830/kharkov-1576495392.html
Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус
Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T17:40
2020-08-30T17:40
илья кива
верховная рада украины
харьков
в мире
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<strong>КИЕВ, 30 авг - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харькове</a> арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Ilja_Kiva/" target="_blank" data-auto="true">Илья Кива</a> заявил, что радикалы на трассе "Киев - Харьков" обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь". В нападении Кива обвинял представителей "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело). По данному эпизоду полиция открыла два уголовных дела, задержаны 14 подозреваемых, четверо пострадавших находятся в больнице. На следующий день еще 5 человек, причастных к указанным событиям, были доставлены в полицию для дачи объяснений. Двое из них также стали подозреваемыми в совершении уголовных преступлений. В пятницу суд арестовал девять подозреваемых."Тридцатого августа суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Досудебное расследование по данному факту продолжается", - сообщается на сайте.Во время судебного заседания никаких нарушений публичной безопасности не зафиксировано. Здание суда охраняли около 250 правоохранителей, поскольку у него собрались около ста человек.
https://ria.ru/20200828/avtobus-1576405827.html
https://ria.ru/20200827/obstrel-1576403979.html
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харьков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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илья кива, верховная рада украины, харьков, в мире

Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

17:40 30.08.2020
4454
© Фото : Національна поліція УкраїниЗадержанные за обстрел автобуса под Харьковом, Украина
Задержанные за обстрел автобуса под Харьковом, Украина
© Фото : Національна поліція України
Задержанные за обстрел автобуса под Харьковом, Украина. Архивное фото
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что радикалы на трассе "Киев - Харьков" обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь". В нападении Кива обвинял представителей "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело). По данному эпизоду полиция открыла два уголовных дела, задержаны 14 подозреваемых, четверо пострадавших находятся в больнице. На следующий день еще 5 человек, причастных к указанным событиям, были доставлены в полицию для дачи объяснений. Двое из них также стали подозреваемыми в совершении уголовных преступлений. В пятницу суд арестовал девять подозреваемых.
Опубликовано видео нападения на автобус под Харьковом
28 августа, 01:02
Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
"Тридцатого августа суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Досудебное расследование по данному факту продолжается", - сообщается на сайте.
Во время судебного заседания никаких нарушений публичной безопасности не зафиксировано. Здание суда охраняли около 250 правоохранителей, поскольку у него собрались около ста человек.
Автобус, на котором передвигались члены общественного движения Патриоты - За Жизнь. Стоп-кадр видео очевидца
27 августа, 22:20
При обстреле автобуса под Харьковом пострадали четыре человека
7292100
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Илья КиваВерховная Рада УкраиныХарьковВ мире
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