https://ria.ru/20200830/kanikuly-1576431490.html
Эксперты выяснили, где школьники провели это лето
Аналитический центр компании опросил 1 600 родителей и выяснил, как учащиеся школ провели лето, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T12:24
2020-08-30T12:24
2020-08-30T12:24
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573953326_0:154:3095:1895_1400x0_80_0_0_7aab105034b2934176b138b9f2318e58.jpg
<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>Аналитический центр компании опросил 1 600 родителей и выяснил, как учащиеся школ провели лето, сообщает Туту.ру. Результаты опроса показывают, что около 43 процентов школьников отдыхали дома. Второй по распространенности вариант — дача или деревня (33 процента).На море выбрались семь процентов участников опроса. Столько же — путешествовали по России, но, по всей видимости, не были на морском побережье. Еще пяти процентам учеников удалось съездить за границу. Около трех процентов — провели каникулы у родственников в другом городе. А такой популярный вариант летнего досуга, как лагерь, в этом году выбрали только два процента школьников.
https://ria.ru/20200824/kurorty-1576240702.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573953326_183:0:2914:2048_1400x0_80_0_0_7124468fe1f5d30d555017d7b1a558d3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Аналитический центр компании опросил 1 600 родителей и выяснил, как учащиеся школ провели лето, сообщает Туту.ру.
Результаты опроса показывают, что около 43 процентов школьников отдыхали дома. Второй по распространенности вариант — дача или деревня (33 процента).
На море выбрались семь процентов участников опроса. Столько же — путешествовали по России, но, по всей видимости, не были на морском побережье.
Еще пяти процентам учеников удалось съездить за границу. Около трех процентов — провели каникулы у родственников в другом городе.
А такой популярный вариант летнего досуга, как лагерь, в этом году выбрали только два процента школьников.