https://ria.ru/20200830/kanikuly-1576431490.html

Эксперты выяснили, где школьники провели это лето

Аналитический центр компании опросил 1 600 родителей и выяснил, как учащиеся школ провели лето, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T12:24

2020-08-30T12:24

2020-08-30T12:24

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>Аналитический центр компании опросил 1 600 родителей и выяснил, как учащиеся школ провели лето, сообщает Туту.ру. Результаты опроса показывают, что около 43 процентов школьников отдыхали дома. Второй по распространенности вариант — дача или деревня (33 процента).На море выбрались семь процентов участников опроса. Столько же — путешествовали по России, но, по всей видимости, не были на морском побережье. Еще пяти процентам учеников удалось съездить за границу. Около трех процентов — провели каникулы у родственников в другом городе. А такой популярный вариант летнего досуга, как лагерь, в этом году выбрали только два процента школьников.

https://ria.ru/20200824/kurorty-1576240702.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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