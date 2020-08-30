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Туризм
https://ria.ru/20200830/kanikuly-1576431490.html
Эксперты выяснили, где школьники провели это лето
Аналитический центр компании опросил 1 600 родителей и выяснил, как учащиеся школ провели лето, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T12:24
2020-08-30T12:24
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новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>Аналитический центр компании опросил 1 600 родителей и выяснил, как учащиеся школ провели лето, сообщает Туту.ру. Результаты опроса показывают, что около 43 процентов школьников отдыхали дома. Второй по распространенности вариант — дача или деревня (33 процента).На море выбрались семь процентов участников опроса. Столько же — путешествовали по России, но, по всей видимости, не были на морском побережье. Еще пяти процентам учеников удалось съездить за границу. Около трех процентов — провели каникулы у родственников в другом городе. А такой популярный вариант летнего досуга, как лагерь, в этом году выбрали только два процента школьников.
https://ria.ru/20200824/kurorty-1576240702.html
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туризм, туристы, новости - туризм

Эксперты выяснили, где школьники провели это лето

12:24 30.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУченики, соблюдающие социальную дистанцию, у входа в школу села Домна Читинского района Забайкальского края
Ученики, соблюдающие социальную дистанцию, у входа в школу села Домна Читинского района Забайкальского края
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Аналитический центр компании опросил 1 600 родителей и выяснил, как учащиеся школ провели лето, сообщает Туту.ру.
Результаты опроса показывают, что около 43 процентов школьников отдыхали дома. Второй по распространенности вариант — дача или деревня (33 процента).
На море выбрались семь процентов участников опроса. Столько же — путешествовали по России, но, по всей видимости, не были на морском побережье.
Еще пяти процентам учеников удалось съездить за границу. Около трех процентов — провели каникулы у родственников в другом городе.
А такой популярный вариант летнего досуга, как лагерь, в этом году выбрали только два процента школьников.
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