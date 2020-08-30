https://ria.ru/20200830/izrail-1576483848.html
Израильская армия ударила по объектам ХАМАС на юге сектора Газа
Израильские военные нанесли удар по объектам ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T09:29
2020-08-30T09:29
2020-08-30T09:29
сектор газа
хамас
израиль
безопасность
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 30 авг - РИА Новости.</strong> Израильские военные нанесли удар по объектам <a href="http://ria.ru/organization_KHamas/" target="_blank" data-auto="true">ХАМАС</a> на юге <a href="https://ria.ru/location_Sektor_Gaza" target="_blank">сектора Газа</a> в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой, сообщила пресс-служба армии."В течение дня (субботы - ред.) шары со взрывными и зажигательными устройствами были запущены из сектора Газа в сторону <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>. В ответ на текущие события некоторое время назад танки армии обороны Израиля нанесли удары по военным постам ХАМАС на юге сектора Газа", - сообщила пресс-служба утром воскресенья.С начала августа из Газы в сторону Израиля начали запускать воздушные шары с взрывными устройствами. В ответ армия Израиля неоднократно наносила удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20200829/oae-1576464211.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сектор газа, хамас, израиль, безопасность, в мире