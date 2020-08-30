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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/internet-1576497140.html
В Минске восстановили доступ к мобильному интернету
Один из крупнейших операторов мобильной связи в Белоруссии компания А1 сообщила, что восстановила предоставление услуги по мобильному доступу в интернет после... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T18:46
2020-08-30T18:46
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Один из крупнейших операторов мобильной связи в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> компания А1 сообщила, что восстановила предоставление услуги по мобильному доступу в интернет после того, как по требованию госорганов снизила пропускную способность."По состоянию на 18.00 (совпадает с мск) предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении оператора в<a href="https://twitter.com/a1belarus/status/1300087265461448709" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Twitter</a>.Корреспонденты РИА Новости ранее сообщили о начавшихся в столице Белоруссии перебоях с работой мобильного интернета во время несанкционированной акции оппозиции. Около 14.35 (совпадает с мск) пользователи в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> столкнулись с проблемами с доступом в интернет по мобильной связи, в частности, сбои наблюдались в работе Telegram.Компания A1 позже сообщила, что по распоряжению уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета, выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. Мобильный оператор <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> также подтвердил ограничение трафика в Минске. По его данным, ограничение доступа к интернету произошло "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности".В воскресенье в Минске оппозиция провела несанкционированную акцию протеста. Сначала протестующие собрались на проспекте Независимости в центре Минска, затем переместились на проспект Победителей, где находится резиденция президента страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> – Дворец Независимости.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/minsk-1576496589.html
минск
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Силовики со спецтехникой и БТРами перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
Белорусская милиция через громкоговорители призывает разойтись участников акции протеста, собравшихся у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент РИА Новости. Сейчас участники несанкционированного митинга заняли значительную часть проспектов Независимости (от площади Победы до перекрестка с улицей Ленина) и Победителей (от проспекта Независимости до гостиницы "Виктория", где стоит оцепление ОМОНа
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске восстановили доступ к мобильному интернету

18:46 30.08.2020
634
© Depositphotos / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
© Depositphotos / Vadmary
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Один из крупнейших операторов мобильной связи в Белоруссии компания А1 сообщила, что восстановила предоставление услуги по мобильному доступу в интернет после того, как по требованию госорганов снизила пропускную способность.
"По состоянию на 18.00 (совпадает с мск) предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении оператора в Twitter.
Корреспонденты РИА Новости ранее сообщили о начавшихся в столице Белоруссии перебоях с работой мобильного интернета во время несанкционированной акции оппозиции. Около 14.35 (совпадает с мск) пользователи в Минске столкнулись с проблемами с доступом в интернет по мобильной связи, в частности, сбои наблюдались в работе Telegram.
Компания A1 позже сообщила, что по распоряжению уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета, выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. Мобильный оператор МТС также подтвердил ограничение трафика в Минске. По его данным, ограничение доступа к интернету произошло "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности".
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Вчера, 18:31
Ушли из-за дождя. У резиденции Лукашенко остались протестующие с зонтами
В воскресенье в Минске оппозиция провела несанкционированную акцию протеста. Сначала протестующие собрались на проспекте Независимости в центре Минска, затем переместились на проспект Победителей, где находится резиденция президента страны Александра Лукашенко – Дворец Независимости.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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