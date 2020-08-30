https://ria.ru/20200830/imam-1576492566.html

Имама центральной мечети Назрани госпитализировали с коронавирусом

Имам центральной мечети Назрани в Ингушетии Хизир-хаджи Цолоев госпитализирован в инфекционную больницу с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T15:53

2020-08-30T15:53

2020-08-30T15:53

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Имам центральной мечети <a href="http://ria.ru/location_Nazran/" target="_blank" data-auto="true">Назрани</a> в Ингушетии Хизир-хаджи Цолоев госпитализирован в инфекционную больницу с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах региона."Состояние средней тяжести. Он в инфекционном отделении Ингушской республиканской клинической больницы", - сказал источник, отметив, что имам госпитализирован с коронавирусом.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, в Ингушетии за последние сутки выявлено 30 случаев заражения коронавирусом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/koronavirus-1576485682.html

республика ингушетия

назрань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика ингушетия, назрань, происшествия