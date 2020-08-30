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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200830/imam-1576492566.html
Имама центральной мечети Назрани госпитализировали с коронавирусом
Имам центральной мечети Назрани в Ингушетии Хизир-хаджи Цолоев госпитализирован в инфекционную больницу с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T15:53
2020-08-30T15:53
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика ингушетия
назрань
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Имам центральной мечети <a href="http://ria.ru/location_Nazran/" target="_blank" data-auto="true">Назрани</a> в Ингушетии Хизир-хаджи Цолоев госпитализирован в инфекционную больницу с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах региона."Состояние средней тяжести. Он в инфекционном отделении Ингушской республиканской клинической больницы", - сказал источник, отметив, что имам госпитализирован с коронавирусом.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, в Ингушетии за последние сутки выявлено 30 случаев заражения коронавирусом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/koronavirus-1576485682.html
республика ингушетия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика ингушетия, назрань, происшествия

Имама центральной мечети Назрани госпитализировали с коронавирусом

15:53 30.08.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Имам центральной мечети Назрани в Ингушетии Хизир-хаджи Цолоев госпитализирован в инфекционную больницу с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах региона.
"Состояние средней тяжести. Он в инфекционном отделении Ингушской республиканской клинической больницы", - сказал источник, отметив, что имам госпитализирован с коронавирусом.
По данным Роспотребнадзора, в Ингушетии за последние сутки выявлено 30 случаев заражения коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика ИнгушетияНазраньПроисшествия
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