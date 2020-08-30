https://ria.ru/20200830/groza-1576483086.html

"Коллеги заигрались": адвокат оценил работу Пашаева и Добровинского

Адвокат Сергей Гроза оценил работу юристов по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T08:47

2020-08-30T08:47

2020-08-30T08:47

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. </strong>Адвокат Сергей Гроза оценил работу юристов по делу о смертельном ДТП в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>.Гроза подчеркнул, что никто не сделал для Михаила Ефремова и семьи погибшего "большего Зла", чем адвокаты, которые втягивают в ситуацию все новые лица, никак не связанные с обстоятельствами ДТП.По словам известного юриста, его коллеги в этом случае просто "заигрались" и их поведение не делает чести профессиональному сообществу. "Я прошу коллег остановиться. Обстоятельства ДТП просты, не нужно делать из них мистический детектив. Оставьте это для кинематографа", - подчеркнул Гроза в комментарии "Собеседнику".Смертельная аварияРезонансное ДТП произошло в центре Москвы в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.

https://ria.ru/20200829/dobrovinski-1576471203.html

Руслан Тлеуж Согласен с Грозой. Но больше здесь, конечно, виноват Эльман Пашаев: я, честно говоря, не знаю, кто после этого дикого шоу станет пользоваться его адвокатскими услугами. 33

paren8765 Не признал и не раскаялся? Двенадцать, однозначно. 15

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия