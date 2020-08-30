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Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов считает, что нужно открыть границу с Россией с 15 сентября, об этом он заявил на заседании оперативного штаба по... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T15:55
2020-08-30T16:37
коронавирус covid-19
россия
анатолий бибилов
южная осетия
в мире
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<strong>ЦХИНВАЛ, 30 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетии</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bibilov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Бибилов</a> считает, что нужно открыть границу с <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россией</a> с 15 сентября, об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.Бибилов поручил согласовать открытие границы в Москвой. При этом он допустил, что если это удастся сделать до 15 сентября, то и границу могут открыть раньше. Вместе с этим Бибилов заявил, что в случае вспышки коронавирусной инфекции на территории республики, руководство может принять решение вернуться к ограничения.Всего в Южной Осетии зафиксированы 90 случаев заражения коронавирусом, 89 человек выздоровели. Нынешние ограничения, введенные в Южной Осетии, действуют до 31 августа.Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобританией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турцией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank">Танзанией</a>. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank">Анкара</a> и <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank">Стамбул</a>, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank">Анталью</a>, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank">Абхазия</a> сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank">Швейцарией</a>. Кроме того, для россиян открыт въезд в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank">Черногорию</a>, в ближайшее время въезд могут разрешить <a href="https://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank">Молдавия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польша</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/moldaviya-1576460681.html
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россия
южная осетия
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коронавирус covid-19, россия, анатолий бибилов, южная осетия, в мире

Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября

15:55 30.08.2020 (обновлено: 16:37 30.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на одну из городских улиц в Цхинвале
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
ЦХИНВАЛ, 30 авг – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов считает, что нужно открыть границу с Россией с 15 сентября, об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Бибилов поручил согласовать открытие границы в Москвой. При этом он допустил, что если это удастся сделать до 15 сентября, то и границу могут открыть раньше.
Вместе с этим Бибилов заявил, что в случае вспышки коронавирусной инфекции на территории республики, руководство может принять решение вернуться к ограничения.
Всего в Южной Осетии зафиксированы 90 случаев заражения коронавирусом, 89 человек выздоровели. Нынешние ограничения, введенные в Южной Осетии, действуют до 31 августа.
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию, в ближайшее время въезд могут разрешить Молдавия и Польша.
Акция протеста с требованием признать результаты выборов мэра Кишинева у здания парламента. 19 июля 2018
29 августа, 09:10
Граница свободна. Россияне смогут поехать еще в одну страну
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Коронавирус COVID-19РоссияАнатолий БибиловЮжная ОсетияВ мире
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