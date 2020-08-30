https://ria.ru/20200830/granitsa-1576492628.html
Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов считает, что нужно открыть границу с Россией с 15 сентября, об этом он заявил на заседании оперативного штаба по... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T15:55
2020-08-30T15:55
2020-08-30T16:37
коронавирус covid-19
россия
анатолий бибилов
южная осетия
в мире
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<strong>ЦХИНВАЛ, 30 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетии</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bibilov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Бибилов</a> считает, что нужно открыть границу с <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россией</a> с 15 сентября, об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.Бибилов поручил согласовать открытие границы в Москвой. При этом он допустил, что если это удастся сделать до 15 сентября, то и границу могут открыть раньше. Вместе с этим Бибилов заявил, что в случае вспышки коронавирусной инфекции на территории республики, руководство может принять решение вернуться к ограничения.Всего в Южной Осетии зафиксированы 90 случаев заражения коронавирусом, 89 человек выздоровели. Нынешние ограничения, введенные в Южной Осетии, действуют до 31 августа.Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобританией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турцией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank">Танзанией</a>. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank">Анкара</a> и <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank">Стамбул</a>, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank">Анталью</a>, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank">Абхазия</a> сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank">Швейцарией</a>. Кроме того, для россиян открыт въезд в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank">Черногорию</a>, в ближайшее время въезд могут разрешить <a href="https://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank">Молдавия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польша</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/moldaviya-1576460681.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, анатолий бибилов, южная осетия, в мире