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Более 70% россиян пользуются порталом Госуслуг
Свыше 70% населения России являются пользователями Госуслуг, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T13:21
2020-08-30T13:21
россия
алексей волин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Свыше 70% населения России являются пользователями Госуслуг, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Волин</a>."Сегодня у нас свыше 70% жителей России являются пользователями портала Государственных услуг. Причем более того, мы, когда смотрели статистику, в какой-то момент очень сильно удивились, когда неожиданно выяснилось, что количество пользователей на портале Государственных услуг оказалось больше количества пользователей интернета на территории Российской Федерации", - рассказал Волин на форуме "Территория смыслов".Такой феномен, по словам Волина, позже объяснился тем, что, во-первых, посетителями портала Госуслуг являются жители зарубежных стран, а во-вторых, в статистике учитывается количество пользователей по IP-заходам за длительный период времени, и туда попадают в том числе и умершие.
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россия, алексей волин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), общество

Более 70% россиян пользуются порталом Госуслуг

13:21 30.08.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидСвидетельство о рождении на фоне клавиатуры планшетного компьютера
Свидетельство о рождении на фоне клавиатуры планшетного компьютера
© РИА Новости / Максим Богодвид
Свидетельство о рождении на фоне клавиатуры планшетного компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Свыше 70% населения России являются пользователями Госуслуг, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
"Сегодня у нас свыше 70% жителей России являются пользователями портала Государственных услуг. Причем более того, мы, когда смотрели статистику, в какой-то момент очень сильно удивились, когда неожиданно выяснилось, что количество пользователей на портале Государственных услуг оказалось больше количества пользователей интернета на территории Российской Федерации", - рассказал Волин на форуме "Территория смыслов".
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Такой феномен, по словам Волина, позже объяснился тем, что, во-первых, посетителями портала Госуслуг являются жители зарубежных стран, а во-вторых, в статистике учитывается количество пользователей по IP-заходам за длительный период времени, и туда попадают в том числе и умершие.
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РоссияАлексей ВолинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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