https://ria.ru/20200830/gosuslugi-1576488427.html

Более 70% россиян пользуются порталом Госуслуг

Свыше 70% населения России являются пользователями Госуслуг, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T13:21

2020-08-30T13:21

2020-08-30T13:21

россия

алексей волин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Свыше 70% населения России являются пользователями Госуслуг, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Волин</a>."Сегодня у нас свыше 70% жителей России являются пользователями портала Государственных услуг. Причем более того, мы, когда смотрели статистику, в какой-то момент очень сильно удивились, когда неожиданно выяснилось, что количество пользователей на портале Государственных услуг оказалось больше количества пользователей интернета на территории Российской Федерации", - рассказал Волин на форуме "Территория смыслов".Такой феномен, по словам Волина, позже объяснился тем, что, во-первых, посетителями портала Госуслуг являются жители зарубежных стран, а во-вторых, в статистике учитывается количество пользователей по IP-заходам за длительный период времени, и туда попадают в том числе и умершие.

https://radiosputnik.ria.ru/20200731/1575241590.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей волин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), общество