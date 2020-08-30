https://ria.ru/20200830/ekzitpol-1576501653.html
Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция
На выборах в парламент Черногории лидирует крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" и другие оппозиционные партии и движения, свидетельствуют... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T22:24
2020-08-30T22:24
2020-08-30T22:31
черногория
в мире
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<strong>ПОДГОРИЦА, 30 авг – РИА Новости.</strong> На выборах в парламент <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> лидирует крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" и другие оппозиционные партии и движения, свидетельствуют данные exit poll.Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их 1217. Голосование по всей стране прошло за кандидатов в скупщину, а в пяти муниципалитетах, включая туристическую столицу страны Будву, также за представителей в местные органы власти.Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Скупщина избирается на четыре года.
https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576500212.html
6
черногория
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черногория, в мире
ПОДГОРИЦА, 30 авг – РИА Новости.
На выборах в парламент Черногории
лидирует крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" и другие оппозиционные партии и движения, свидетельствуют данные exit poll.
Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их 1217. Голосование по всей стране прошло за кандидатов в скупщину, а в пяти муниципалитетах, включая туристическую столицу страны Будву, также за представителей в местные органы власти.
Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Скупщина избирается на четыре года.