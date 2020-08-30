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Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция
На выборах в парламент Черногории лидирует крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" и другие оппозиционные партии и движения, свидетельствуют... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T22:24
2020-08-30T22:31
черногория
в мире
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<strong>ПОДГОРИЦА, 30 авг – РИА Новости.</strong> На выборах в парламент <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> лидирует крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" и другие оппозиционные партии и движения, свидетельствуют данные exit poll.Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их 1217. Голосование по всей стране прошло за кандидатов в скупщину, а в пяти муниципалитетах, включая туристическую столицу страны Будву, также за представителей в местные органы власти.Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Скупщина избирается на четыре года.
https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576500212.html
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черногория
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60
черногория, в мире

Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция

22:24 30.08.2020 (обновлено: 22:31 30.08.2020)
11215
© REUTERS / Stevo VasiljevicГолосование на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
Голосование на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
ПОДГОРИЦА, 30 авг – РИА Новости. На выборах в парламент Черногории лидирует крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" и другие оппозиционные партии и движения, свидетельствуют данные exit poll.
Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их 1217. Голосование по всей стране прошло за кандидатов в скупщину, а в пяти муниципалитетах, включая туристическую столицу страны Будву, также за представителей в местные органы власти.
Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Скупщина избирается на четыре года.
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
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5713212
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