https://ria.ru/20200830/ekzitpol-1576501653.html

Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция

На выборах в парламент Черногории лидирует крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" и другие оппозиционные партии и движения, свидетельствуют... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T22:24

2020-08-30T22:24

2020-08-30T22:31

черногория

в мире

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<strong>ПОДГОРИЦА, 30 авг – РИА Новости.</strong> На выборах в парламент <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> лидирует крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" и другие оппозиционные партии и движения, свидетельствуют данные exit poll.Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их 1217. Голосование по всей стране прошло за кандидатов в скупщину, а в пяти муниципалитетах, включая туристическую столицу страны Будву, также за представителей в местные органы власти.Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Скупщина избирается на четыре года.

https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576500212.html

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черногория

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черногория, в мире