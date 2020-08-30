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В МВД назвали причину ДТП с автобусом в Дагестане
В рейсовый автобус, попавший в ДТП по пути в Москву из Махачкалы, отскочило колесо от камаза, сообщили в МВД Дагестана. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T09:19
2020-08-30T09:19
2020-08-30T09:48
махачкала
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 30 авг — РИА Новости.</strong> В рейсовый автобус, попавший в ДТП по пути в <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москву</a></u> из <u><a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/">Махачкалы</a>,</u> отскочило колесо от камаза, сообщили в МВД Дагестана.Это привело привело к тому, что автобус выехал с дороги и опрокинулся.По предварительным данным МВД, пострадали одиннадцать человек. Их доставили в больницу Тарумовского района.Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, происшествия