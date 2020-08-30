https://ria.ru/20200830/dtp-1576483674.html

В МВД назвали причину ДТП с автобусом в Дагестане

В рейсовый автобус, попавший в ДТП по пути в Москву из Махачкалы, отскочило колесо от камаза, сообщили в МВД Дагестана. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T09:19

2020-08-30T09:19

2020-08-30T09:48

махачкала

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515986_0:307:3094:2047_1400x0_80_0_0_d20cb0c5738dd905d37660011bde19e2.jpg

<strong>ПЯТИГОРСК, 30 авг — РИА Новости.</strong> В рейсовый автобус, попавший в ДТП по пути в <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москву</a></u> из <u><a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/">Махачкалы</a>,</u> отскочило колесо от камаза, сообщили в МВД Дагестана.Это привело привело к тому, что автобус выехал с дороги и опрокинулся.По предварительным данным МВД, пострадали одиннадцать человек. Их доставили в больницу Тарумовского района.Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

махачкала

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махачкала, происшествия