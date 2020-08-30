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В МВД назвали причину ДТП с автобусом в Дагестане
В рейсовый автобус, попавший в ДТП по пути в Москву из Махачкалы, отскочило колесо от камаза, сообщили в МВД Дагестана. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T09:19
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махачкала
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 30 авг — РИА Новости.</strong> В рейсовый автобус, попавший в ДТП по пути в <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москву</a></u> из <u><a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/">Махачкалы</a>,</u> отскочило колесо от камаза, сообщили в МВД Дагестана.Это привело привело к тому, что автобус выехал с дороги и опрокинулся.По предварительным данным МВД, пострадали одиннадцать человек. Их доставили в больницу Тарумовского района.Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
махачкала
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махачкала, происшествия

В МВД назвали причину ДТП с автобусом в Дагестане

09:19 30.08.2020 (обновлено: 09:48 30.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Максим Блинов
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Инспектор ГИБДД. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 30 авг — РИА Новости. В рейсовый автобус, попавший в ДТП по пути в Москву из Махачкалы, отскочило колесо от камаза, сообщили в МВД Дагестана.
Это привело привело к тому, что автобус выехал с дороги и опрокинулся.
По предварительным данным МВД, пострадали одиннадцать человек. Их доставили в больницу Тарумовского района.
Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
13133208
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МахачкалаПроисшествия
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