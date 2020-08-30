https://ria.ru/20200830/dibrov-1576489522.html
Дмитрий Дибров намерен лишить сына наследства
Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, кому оставит наследство. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T14:12
2020-08-30T14:12
2020-08-30T14:43
шоу-бизнес
дмитрий дибров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155079/17/1550791715_0:156:3090:1894_1400x0_80_0_0_8b639d2b3ea708ea44537ddfcb52a5bc.jpg
<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Dibrov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Дибров</a> рассказал, кому оставит наследство.По его словам, над этим вопросом он впервые задумался после перенесенного инсульта. Тогда телеведущий решил оставить все свое имущество четвертой жене Полине, которая помогала ему восстанавливаться и поддерживала его. "Все имущество надо переписать на Полину", — подчеркнул Дибров в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/peredacha/Secret_na_million/m55701/o617496/video/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ.</a>Он отметил, что именно супруга будет принимать решение о том, что "заслужил" его старший сын Денис, с которым Дибров не виделся 15 лет."Ума не приложу, где он работает. Не общаемся, потому что нет потребности. Ни у меня, ни у него", — подчеркнул телеведущий.
https://ria.ru/20200830/dibrov-1576481638.html
Арсений Новиков
"Хороший" папаша........ Не дай бог такого.
127
Гаврила Петрович
Не знает где сын? И об этом он спокойно говорит.Что с людми?
111
33
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155079/17/1550791715_180:0:2911:2048_1400x0_80_0_0_ece7913698d4bc82387e740cc369227a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, дмитрий дибров, общество