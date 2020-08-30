Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200830/dibrov-1576489522.html
Дмитрий Дибров намерен лишить сына наследства
Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, кому оставит наследство. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T14:12
2020-08-30T14:43
шоу-бизнес
дмитрий дибров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155079/17/1550791715_0:156:3090:1894_1400x0_80_0_0_8b639d2b3ea708ea44537ddfcb52a5bc.jpg
<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Dibrov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Дибров</a> рассказал, кому оставит наследство.По его словам, над этим вопросом он впервые задумался после перенесенного инсульта. Тогда телеведущий решил оставить все свое имущество четвертой жене Полине, которая помогала ему восстанавливаться и поддерживала его. "Все имущество надо переписать на Полину", — подчеркнул Дибров в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/peredacha/Secret_na_million/m55701/o617496/video/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ.</a>Он отметил, что именно супруга будет принимать решение о том, что "заслужил" его старший сын Денис, с которым Дибров не виделся 15 лет."Ума не приложу, где он работает. Не общаемся, потому что нет потребности. Ни у меня, ни у него", — подчеркнул телеведущий.
https://ria.ru/20200830/dibrov-1576481638.html
"Хороший" папаша........ Не дай бог такого.
127
Не знает где сын? И об этом он спокойно говорит.Что с людми?
111
33
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155079/17/1550791715_180:0:2911:2048_1400x0_80_0_0_ece7913698d4bc82387e740cc369227a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, дмитрий дибров, общество

Дмитрий Дибров намерен лишить сына наследства

14:12 30.08.2020 (обновлено: 14:43 30.08.2020)
18944
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Дибров
Телеведущий Дмитрий Дибров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, кому оставит наследство.
По его словам, над этим вопросом он впервые задумался после перенесенного инсульта. Тогда телеведущий решил оставить все свое имущество четвертой жене Полине, которая помогала ему восстанавливаться и поддерживала его.
"Все имущество надо переписать на Полину", — подчеркнул Дибров в эфире телеканала НТВ.
Он отметил, что именно супруга будет принимать решение о том, что "заслужил" его старший сын Денис, с которым Дибров не виделся 15 лет.
"Ума не приложу, где он работает. Не общаемся, потому что нет потребности. Ни у меня, ни у него", — подчеркнул телеведущий.
Телеведущий Дмитрий Дибров
Вчера, 04:02Культура
Телеведущий Дмитрий Дибров назвал размер своей пенсии
6570216221336
Обсудить 33
Шоу-бизнесДмитрий ДибровОбщество
Популярные комментарии
"Хороший" папаша........ Не дай бог такого.
30 августа, 14:26
Арсений Новиков
93413026
Не знает где сын? И об этом он спокойно говорит.Что с людми?
30 августа, 14:23
Гаврила Петрович
77237022
Рекомендуем
Разрушенный дом в Донецке
На Украине заявили об угрозе катастрофы страшнее Чернобыля
Матильда Шнурова (Елена Мозговая) на торжественной церемонии вручения премии издания GQ Человек года в концертном зале Барвиха Luxury Village
Раскрыты доходы Матильды Шнуровой после развода
Актер Иван Стебунов
Стебунов прокомментировал слухи о причастности к ДТП с Ефремовым
Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев
Приставы открыли производство против Улюкаева из-за долга в 1760 рублей
Шэньчжэнь, Китай
Где находится самый опасный для Америки город в мире
Раковые клетки
В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний
Анатолий Прохоров
Умер создатель мультсериала "Смешарики"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске
Лукашенко появился у резиденции с автоматом
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста
Табло курса обмена валют в Москве
Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью
Перехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27
Появилось видео, как Су-27 отгоняют бомбардировщик США от границ России
Линии электропередач в Киеве
Украина стала лидером энергорынка Европы
Участники акции протеста у Дворца независимости в Минске
Помощник Лукашенко назвал процент его противников
Многоцелевой истребитель Су-27
Генерал ответил на претензии ВВС США по перехвату В-52Н над Черным морем
Один из самолетов Су-27СМ, прибывший в расположение 62-го истребительного авиаполка 27-й смешанной авиадивизии ВВС России, базирующийся на аэродроме Бельбек под Севастополем
Причиной крушения Су-27 в Крыму в марте стал взрыв двигателя ракеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Эксперт рассказал, как обезопасить банковскую карту ребенка от взлома
03:17Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах
03:15В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров
03:14Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:08Омбудсмен рассказала о готовности московских школьников к удаленной учебе
03:03РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения
02:41Во Флориде ракета Falcon 9 стартовала со спутником зондирования Земли
02:34Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
02:03Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
02:00Врач рассказал, стоит ли бояться судорог во сне
01:44В Татарстане мужчину и четырех детей спасли с горящего на Волге катера
01:40В Москве начали проверку после избиения блогера Егора Жукова
01:25Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
00:51Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном
00:37Лидер оппозиции в Черногории призвал не поддаваться на провокации
00:35Счетная палата назвала проблемы и риски по нацпроекту "Наука"
00:27Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
00:24Избитого блогера Жукова осматривает врач
00:12ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования
00:08Названы регионы-лидеры по обороту розничной торговли
Лента новостейМолния