https://ria.ru/20200830/derevnya-lukashenko-1576444989.html

"В семьях — споры и разлад". Как живет родная деревня Лукашенко

"Нам на земле бастовать некогда. Иначе город будет голодать", — деловито объясняет тракторист и заводит мотор. Посевная закончилась, но работы невпроворот. Надо РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T08:00

2020-08-30T08:00

2020-08-30T08:58

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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<strong>МИНСК, 30 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова.</strong> "Нам на земле бастовать некогда. Иначе город будет голодать", — деловито объясняет тракторист и заводит мотор. Посевная закончилась, но работы невпроворот. Надо запасти корм для скота, убрать кукурузу, подготовить технику к зимовке. "Кто за нас это сделает? Запад возиться не станет. А земля не терпит простоя", — горячится механизатор. Корреспондент РИА Новости отправилась на малую родину Александра Лукашенко в Могилевскую область и выяснила, чем живут на селе. Потомственный механизатор из Франции"Туристам обычно показывают школу, где учился Александр Григорьевич, парту, за которой сидел. А мы с вами посмотрим настоящую жизнь: хозяйство, людей, которые здесь работают", — говорит миловидная девушка. И представляется — Любовь Савельева. Именно она выступает тут в роли гида для приезжих журналистов. До деревни Александрия от Минска два с половиной часа на машине. Собственно, это уже и не деревня вовсе, а агрогород. Название — не в честь известного уроженца, как может показаться. Местные убеждают: Александрия носит имя императора — которого из троих, не скажут точно. В строгом офисном костюме Любовь бойко месит босоножками глинистое поле. Но трактористы работают и не замечают ее. Приходится кричать. "Петрооооович, ты где? Петроооовииич!" — надрывается она и машет в сторону приближающегося комбайна. Из машины выходит человек средних лет и по-свойски приветствует девушку: "Здорово, Витальевна! Каким ветром?" "Это Виктор Петрович Мильто. Механизатор и наш местный француз", — представляет она тракториста, а тот по-дружески крепко жмет ей руку. "Француз, француз, — с готовностью подтверждает он. — Прародители мои от Наполеона тут остались. Вокруг Александрии есть курганы. Там захоронения после войны 1812 года. И мои предки там, наверное. Фамилия же откуда-то взялась?!"Внешне Виктор Мильто не очень похож на француза. Ситцевая рубаха, плотно заправленная под штаны-шаровары, белая кепка-козырек, спасающая от солнца, шлепанцы на босу ногу. Европейское происхождение выдают разве что модные усики и ровная осанка. Говорит по-русски, но нет-нет проскальзывают белорусские слова. "Местный я. В Старолесье родился, деревня тут неподалеку, — признается он. — Но чем Александрия хуже Парижа? Хлеб, мясо, молоко — все свое. Хочешь круассаны, а хочешь сыры французские — бери и делай сам".Потомственный механизатор, он впервые залез на трактор еще в школе и с тех пор так им и управляет. Всю сознательную жизнь — в поле. "В этом году моя сорок четвертая уборочная. С седьмого класса на посевной. Отец был слесарем в мастерской, старший брат — трактористом. И я дело это люблю. Зарабатываю нормально. Что еще для жизни надо?" — философски замечает Мильто. Местный "француз" внимательно следит за событиями после выборов. Но сам в политику не лезет. При этом по-прежнему поддерживает Александра Лукашенко. "Попробуй вовремя не собери урожай, дождь пойдет — и все, без еды останемся. А кто нам поможет? Запад? Золота и нефти у нас нет, а вот земли потерять можем", — рассуждает тракторист. Из-за протестов в Белоруссии в семье Виктора Петровича разлад. Домочадцы всегда гордились землячеством с Лукашенко. Но после выборов дети заговорили, что стране нужны реформы. Даже внучка четвероклассница повторяет: "Перемен! Перемен!" "Спрашиваю внучку, понимает ли, что перемены бывают и к лучшему, и к худшему. Она задумалась, согласилась, — рассказывает Мильто. — Я-то помню развал в девяностые. Батька пришел, и только тогда надежда появилась. Земли не разбазарил. Олигархам не раздал". Тракторист радуется, что сейчас в Александрии и близлежащих деревнях все дороги заасфальтированы. В домах — свет и газ."Молодежь к нам тянется. Жилье молодым специалистам выдают, не надо шастать по бабкам, комнаты снимать. Приезжай, работай, живи. Любовь Витальевну вон даже спроси!"С телевидения в деревнюПока Мильто деловито рассуждает о политике, стильная девушка Любовь внимательно слушает, а иногда поправляет тракториста. "Сельхозкомплекс в Александрии — это не только выращивание зерновых, но и скотоводство, производство мяса, колбас, молочных продуктов. Мы даже рыбу выводим в собственном водоеме. Яблоки, грибы. Лукашенко много делает для своей малой родины, часто здесь бывает. Земляки во всем его поддерживают", — убеждает она. В Шкловском районе Савельева десять лет. По местным меркам она — звезда. Девушка работала на телевидении, и почти все местные жители ее знают. В прошлом году ей предложили возглавить отдел идеологической работы в Шкловском райисполкоме. "Пришлось во все вникать. Теперь не хуже комбайнера расскажу, как подготовиться к жатве и чем отличается рапс от сурепицы", — шутит Любовь."Француз" Мильто встревает и говорит, что и рапс, и сурепица — это кормовые культуры и внешне ничем не отличаются, но девушка так не считает. "Ну, бывай, Петрович. Не болей", — по-свойски прощается она с трактористом. Вообще, родилась Любовь не в деревне, а в крупном по белорусским меркам Бобруйске. Окончила вуз, мечтала сделать карьеру. Но влюбилась в парня из Шклова. Так и попала в провинцию. "Приехала замуж выходить, — улыбается девушка. — Вначале не знала, чем заняться в глуши, но оказалось, дел хоть отбавляй. Изучала процессы в сельском хозяйстве, вникала в тонкости труда на селе, общалась с фермерами, доярками, дворниками". Много раз Савельевой предлагали работу в городе. Но она не торопится уезжать. В последний приезд к родителям в Бобруйск видела на улицах протестующих. "Я так и не поняла, каких конкретно перемен хочет городская молодежь. У них все в шаговой доступности: вузы, театры, ночные клубы, — рассуждает Люба. — Когда вижу ребят в сельской местности, которые после учебы бегут на предприятия, чтобы заработать копейку, мне есть с чем сравнить. А ведь как раз таки деревни и села кормят жителей больших городов. И люди наши прежде всего хотят стабильности и мира". Малая родина через ДнепрНе только Александрия, но и расположенный неподалеку поселок Копысь считается малой родиной Лукашенко. Там он появился на свет, пошел в школу и проучился несколько классов. Жителей — примерно человек восемьсот. Впрочем, местные любят сравнивать — ведь в Александрии на двести меньше. К тому же Копысь – это Витебская область, а Александрия — Могилевская, хотя разделяет их Днепр и перекинутый через реку мост.Копысская больница, где родился будущий президент, до сих пор считается местной достопримечательностью. Пару лет назад в ней провели капитальный ремонт. "Теперь у нас есть стоматологический кабинет с профессиональным инструментарием. Недавно установили оборудование для ультразвукового исследования. В общем, все удобства", — рассказывает РИА Новости старшая медсестра Татьяна Барановская. Копысь, как и большинство белорусских городков, поражает чистыми заасфальтированными дорогами, ухоженными домами и выложенными как на картинке аккуратными стогами сена. Но местные жители считают, что их поселок особенный. "Издревле сложилось, что в Копыси много церквей. Все они очень колоритные и относятся к разным периодам долгой истории поселка, — рассказывает местная жительница Татьяна. — Еще у нас сетевые магазины, к нам часто наведываются из Александрии за покупками". В прошлом году белорусская молочная компания "Савушкин продукт" открыла в Копыси филиал. На предприятии производят сыры твердых сортов, работают там в основном местные жители. Но приезжают в поселок все же пока не за сырами.На малой родине президента уже давно действует Центр народного творчества и ремесел, где художники и гончары изготавливают керамическую посуду, занимаются деревообработкой и лоскутным шитьем. Часть продукции продают и запускают новые проекты.Главный страх "Тридцать лет трудилась в торговле, получала неплохо. Но бросила все, вожусь в глине и счастлива. Копысь — мой райский уголок на земле", — раздается женский голос в одном из производственных цехов. "Это Ольга Ковалевская. Наша главная ударница-оптимистка", — представляют женщину. Та немного смущается: "Да какая я оптимистка. Реалистка скорее. Работа у меня тут самая грязная. Глину очищаю, а потом мастера из нее чудеса творят. Покажу сейчас вам свои владения".Ольга берет кусок неочищенной глины и увлеченно рассказывает, как ее готовят для гончаров: "Сначала заливают водой, вымешивают. Потом взбивают строительными миксерами и процеживают. Получается полуфабрикат. Раскатываем — и вот чистый глиняный блин готов". Женщина целыми днями возится в грязи, но не жалуется и даже называет свой труд творческим. Торговлей Ковалевская занялась в середине восьмидесятых. Потом наступили девяностые, и ситуация в Белоруссии ухудшилась. Работала как проклятая, чтобы прокормить двоих детей. "Моей дочери недавно исполнилось тридцать пять. Она до сих пор обижается, что внимания ей в детстве мало уделяла. А я ж как лучше хотела, денег заработать для детей. Вкалывала. И только когда муж привез сюда, в Копысь, из Орши, я поняла, что не за тем всю жизнь бегала. Главное в жизни — время. Сейчас отдыхаю душой и занимаюсь любимым делом". Больше всего Ольга переживает, что протесты в Белоруссии снова приведут к нестабильности. Все время повторяет, что не хочет возвращения девяностых. И детям своим говорит это раз за разом. Доводы про дороги, газ и электричество на молодежь мало действуют. Забитые до отвала магазины давно не впечатляют. И тогда Ольга высказывает последний аргумент: толковой альтернативы Лукашенко все равно нет. Но судя по тому, что споры в семье не прекращаются, детей это не убеждает.

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, александр лукашенко, белоруссия