https://ria.ru/20200830/deparde-1576502173.html

Пьяный Депардье заявил французским полицейским, что хочет в Россию

Полиция Парижа остановила французского актера Жерара Депардье, ездившего на скутере в нетрезвом состоянии, и составила на него протокол, передает журнал Point... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T22:50

2020-08-30T22:50

2020-08-30T23:46

жерар депардье

владимир путин

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Полиция <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> остановила французского актера <a href="http://ria.ru/person_Deparde_ZHerar/" target="_blank" data-auto="true">Жерара Депардье</a>, ездившего на скутере в нетрезвом состоянии, и составила на него протокол, передает журнал <a href="https://www.lepoint.fr/societe/controle-positif-a-l-alcool-depardieu-echappe-a-la-contravention-29-08-2020-2389515_23.php#xtmc=depardieu&xtnp=1&xtcr=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Point</a> со ссылкой на полицию.По информации издания, Депардье в пятницу ехал на скутере в одном из центральных округов Парижа и нарушил ПДД. Полиция заявила журналу, что актер выехал за ограничительную линию и проехал на красный сигнал светофора. Полицейские, которые не знали, что остановили Депардье, потребовали от мужчины подъехать к комиссариату. Как показалось правоохранителям, он был пьян.Тогда стражи порядка попросили мужчину пройти тест на алкоголь, который дал положительный результат и показал превышения лимита в 0,25 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Когда мужчина снял шлем, правоохранители поняли, что перед ними Депардье. Актер заявил полицейским, что выпил пару бутылок пива перед тем, как отправиться в путь.Обо всем этом они сообщили своему начальству. Из штаба полиции на место отправился дежурный офицер. Также, как написали в своем отчете правоохранители, с ними связался комиссар роты обеспечения безопасности и вмешательства. Он потребовал "не составлять протокол на господина Депардье". Послушавшись приказа, полицейские убрали свои планшеты.Однако в комиссариате был сделан второй тест на алкоголь, который дал результат 0,40 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. И в итоге было принято решение составить протокол.Полицейские задержали скутер Депардье, актера из участка забирали друзья. Депардье в комиссариате заявил, что больше не хочет быть французом и предпочитает Россию и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.Депардье не в первый раз сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В частности, в 2013 году французский суд приговорил актера к штрафу в четыре тысячи евро за езду в нетрезвом состоянии и лишил его права на управление транспортным средством на полгода.

https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575256735.html

Руслан Браско Ещё один Ефремов. 37

Александр Аникин В трезвом виде сюда вряд ли захочется. Ком си ком са, как говорят там - у них. 35

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париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жерар депардье, владимир путин, париж, в мире