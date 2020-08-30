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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/btr-1576495754.html
На территорию резиденции Лукашенко в Минске приехали четыре БТР
Четыре БТР приехали на территорию резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T17:54
2020-08-30T17:54
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК. 30 авг - РИА Новости.</strong> Четыре БТР приехали на территорию резиденции президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На территории резиденции в данный момент стоят четыре бронетранспортера. Они расположены на расстоянии 100 метров от оцепления, перед которым стоят протестующие. Активных действий силовики не предпринимают. Очевидцы, видевшие происходящее из окон зданий рядом, говорят, что БТР было больше.В воскресенье в 14.00 (совпадает с мск) в центре Минска стартовала очередная несанкционированная акция протеста, которая сопровождается задержаниями ее участников сотрудниками правоохранительных органов. Так, по данным МВД, спустя два часа после начала акции было задержано 125 человек. В настоящее время протестующие находятся возле резиденции президента Александра Лукашенко – Дворца независимости. МВД пока не дает официальных данных по численности протестующих. Корреспонденты РИА Новости ранее сообщили о начавшихся в столице Белоруссии перебоях с работой мобильного интернета.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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Силовики со спецтехникой и БТРами перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
Белорусская милиция через громкоговорители призывает разойтись участников акции протеста, собравшихся у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент РИА Новости. Сейчас участники несанкционированного митинга заняли значительную часть проспектов Независимости (от площади Победы до перекрестка с улицей Ленина) и Победителей (от проспекта Независимости до гостиницы "Виктория", где стоит оцепление ОМОНа
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

На территорию резиденции Лукашенко в Минске приехали четыре БТР

17:54 30.08.2020
3634
МИНСК. 30 авг - РИА Новости. Четыре БТР приехали на территорию резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На территории резиденции в данный момент стоят четыре бронетранспортера. Они расположены на расстоянии 100 метров от оцепления, перед которым стоят протестующие. Активных действий силовики не предпринимают. Очевидцы, видевшие происходящее из окон зданий рядом, говорят, что БТР было больше.
В воскресенье в 14.00 (совпадает с мск) в центре Минска стартовала очередная несанкционированная акция протеста, которая сопровождается задержаниями ее участников сотрудниками правоохранительных органов. Так, по данным МВД, спустя два часа после начала акции было задержано 125 человек. В настоящее время протестующие находятся возле резиденции президента Александра Лукашенко – Дворца независимости. МВД пока не дает официальных данных по численности протестующих. Корреспонденты РИА Новости ранее сообщили о начавшихся в столице Белоруссии перебоях с работой мобильного интернета.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
В центре Минска во время несанкционированной акции произошла потасовка
Вчера, 14:44Протесты в Белоруссии
В Минске произошла стычка между силовиками и митингующими
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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