https://ria.ru/20200830/btr-1576493672.html

К оцеплению у резиденции Лукашенко в Минске подошли БТРы

Несколько БТР приехали к дворцу Независимости, резиденции президента Белоруссии в Минске, куда направляются участники несанкционированной акции протеста,... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T16:34

2020-08-30T16:34

2020-08-30T18:23

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Несколько БТР приехали к дворцу Независимости, резиденции президента Белоруссии в Минске, куда направляются участники несанкционированной акции протеста, передает корреспондент РИА Новости.Ранее на подступах к дворцу Независимости силовики выставили заграждение и не пускают дальше по проспекту Победителей людей, участвующих в несанкционированной акции протеста. Кроме представителей силовых структур, в заграждении стоит спецтехника.При этом толпа от стелы "Минск - город-герой", подошедшая к заграждению силовиков, встала напротив них. Люди хлопают, кричат, скандируют различные лозунги. Силовики не реагируют на действия людей.В какой-то момент к силовикам прибыло подкрепление.Большая часть протестующих еще идет по улице Ленина в сторону резиденции, толпа растянута от стелы "Минск - город-герой" до самого оцепления.Задержаний корреспондент агентства не заметил. Тем не менее, силовики не пускают протестующих к резиденции президента.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200830/internet-1576493232.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/belorussiya-1576488473.html

Александр Аникин Эти люди защищают не Лукашенка. Эти люди защищают выбор большинства беларусов. 80% на выборах главы государства дружно сказали "нет!" прозападным русофобским антисемитским силам. За Беларусь! За Лукашенко! С Днём рождения, Бацька! 545

Коля Ваня Долой Лукашенко. 533

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силовики со спецтехникой и БТРами перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске Белорусская милиция через громкоговорители призывает разойтись участников акции протеста, собравшихся у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент РИА Новости. Сейчас участники несанкционированного митинга заняли значительную часть проспектов Независимости (от площади Победы до перекрестка с улицей Ленина) и Победителей (от проспекта Независимости до гостиницы "Виктория", где стоит оцепление ОМОНа 2020-08-30T16:34 true PT0M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире