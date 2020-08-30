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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/btr-1576493672.html
К оцеплению у резиденции Лукашенко в Минске подошли БТРы
Несколько БТР приехали к дворцу Независимости, резиденции президента Белоруссии в Минске, куда направляются участники несанкционированной акции протеста,... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T16:34
2020-08-30T18:23
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Несколько БТР приехали к дворцу Независимости, резиденции президента Белоруссии в Минске, куда направляются участники несанкционированной акции протеста, передает корреспондент РИА Новости.Ранее на подступах к дворцу Независимости силовики выставили заграждение и не пускают дальше по проспекту Победителей людей, участвующих в несанкционированной акции протеста. Кроме представителей силовых структур, в заграждении стоит спецтехника.При этом толпа от стелы "Минск - город-герой", подошедшая к заграждению силовиков, встала напротив них. Люди хлопают, кричат, скандируют различные лозунги. Силовики не реагируют на действия людей.В какой-то момент к силовикам прибыло подкрепление.Большая часть протестующих еще идет по улице Ленина в сторону резиденции, толпа растянута от стелы "Минск - город-герой" до самого оцепления.Задержаний корреспондент агентства не заметил. Тем не менее, силовики не пускают протестующих к резиденции президента.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200830/internet-1576493232.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/belorussiya-1576488473.html
Эти люди защищают не Лукашенка. Эти люди защищают выбор большинства беларусов. 80% на выборах главы государства дружно сказали "нет!" прозападным русофобским антисемитским силам. За Беларусь! За Лукашенко! С Днём рождения, Бацька!
545
Долой Лукашенко.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Силовики со спецтехникой и БТРами перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
Белорусская милиция через громкоговорители призывает разойтись участников акции протеста, собравшихся у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент РИА Новости. Сейчас участники несанкционированного митинга заняли значительную часть проспектов Независимости (от площади Победы до перекрестка с улицей Ленина) и Победителей (от проспекта Независимости до гостиницы "Виктория", где стоит оцепление ОМОНа
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60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

К оцеплению у резиденции Лукашенко в Минске подошли БТРы

16:34 30.08.2020 (обновлено: 18:23 30.08.2020)
156111
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Несколько БТР приехали к дворцу Независимости, резиденции президента Белоруссии в Минске, куда направляются участники несанкционированной акции протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на подступах к дворцу Независимости силовики выставили заграждение и не пускают дальше по проспекту Победителей людей, участвующих в несанкционированной акции протеста. Кроме представителей силовых структур, в заграждении стоит спецтехника.
При этом толпа от стелы "Минск - город-герой", подошедшая к заграждению силовиков, встала напротив них. Люди хлопают, кричат, скандируют различные лозунги. Силовики не реагируют на действия людей.
В какой-то момент к силовикам прибыло подкрепление.
Смартфон
Вчера, 16:21Протесты в Белоруссии
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Большая часть протестующих еще идет по улице Ленина в сторону резиденции, толпа растянута от стелы "Минск - город-герой" до самого оцепления.
Задержаний корреспондент агентства не заметил. Тем не менее, силовики не пускают протестующих к резиденции президента.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Вчера, 13:28
Ограждения и автозаки. В Минске перекрыли подходы к центральным площадям
34525152746153
Обсудить 105
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Эти люди защищают не Лукашенка. Эти люди защищают выбор большинства беларусов. 80% на выборах главы государства дружно сказали "нет!" прозападным русофобским антисемитским силам. За Беларусь! За Лукашенко! С Днём рождения, Бацька!
30 августа, 16:57
Александр Аникин
38419014132
Долой Лукашенко.
30 августа, 16:54
Коля Ваня
2194134268
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