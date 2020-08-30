https://ria.ru/20200830/bank-1576480210.html
Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
Размещение денежных средств на банковских счетах — один из самых надежных способов не потерять честно заработанное. Вместе с тем, деньги порой исчезают, и... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T02:03
2020-08-30T02:03
2020-08-30T02:03
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148547/45/1485474500_0:262:5000:3075_1400x0_80_0_0_32c5359014ba57e742bbc2103af2b3ed.jpg
<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Размещение денежных средств на банковских счетах — один из самых надежных способов не потерять честно заработанное. Вместе с тем, деньги порой исчезают, и зачастую к хищению средств с депозитов оказываются причастны сотрудники банков, рассказал <a href="http://1prime.ru/finance/20200830/831964158.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> заведующий филиалом московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.По его словам, при первом посещении банка, человек, как правило, собран и внимателен, а когда это происходит уже на регулярной основе, тогда "клиент" расслабляется и может стать легкой добычей мошенников. “К сожалению, к хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием”, — говорит юрист.
https://ria.ru/20200627/1573544627.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/148547/45/1485474500_277:0:4724:3335_1400x0_80_0_0_cbf8af43e26dde973ae4fec0c2616be2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Размещение денежных средств на банковских счетах — один из самых надежных способов не потерять честно заработанное. Вместе с тем, деньги порой исчезают, и зачастую к хищению средств с депозитов оказываются причастны сотрудники банков, рассказал агентству "Прайм"
заведующий филиалом московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.
По его словам, при первом посещении банка, человек, как правило, собран и внимателен, а когда это происходит уже на регулярной основе, тогда "клиент" расслабляется и может стать легкой добычей мошенников.
“К сожалению, к хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием”, — говорит юрист.