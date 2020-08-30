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Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
Размещение денежных средств на банковских счетах — один из самых надежных способов не потерять честно заработанное. Вместе с тем, деньги порой исчезают, и... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T02:03
2020-08-30T02:03
россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Размещение денежных средств на банковских счетах — один из самых надежных способов не потерять честно заработанное. Вместе с тем, деньги порой исчезают, и зачастую к хищению средств с депозитов оказываются причастны сотрудники банков, рассказал <a href="http://1prime.ru/finance/20200830/831964158.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> заведующий филиалом московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.По его словам, при первом посещении банка, человек, как правило, собран и внимателен, а когда это происходит уже на регулярной основе, тогда "клиент" расслабляется и может стать легкой добычей мошенников. “К сожалению, к хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием”, — говорит юрист.
https://ria.ru/20200627/1573544627.html
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россия
РИА Новости
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россия, экономика

Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов

02:03 30.08.2020
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© Fotolia / Tomasz ZajdaДеньги в банковском хранилище
Деньги в банковском хранилище
© Fotolia / Tomasz Zajda
Деньги в банковском хранилище. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Размещение денежных средств на банковских счетах — один из самых надежных способов не потерять честно заработанное. Вместе с тем, деньги порой исчезают, и зачастую к хищению средств с депозитов оказываются причастны сотрудники банков, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.
По его словам, при первом посещении банка, человек, как правило, собран и внимателен, а когда это происходит уже на регулярной основе, тогда "клиент" расслабляется и может стать легкой добычей мошенников.
“К сожалению, к хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием”, — говорит юрист.
Надпись Вклады в отделении банка
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96613131244
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