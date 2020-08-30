https://ria.ru/20200830/bank-1576480210.html

Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов

Размещение денежных средств на банковских счетах — один из самых надежных способов не потерять честно заработанное. Вместе с тем, деньги порой исчезают, и... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T02:03

2020-08-30T02:03

2020-08-30T02:03

россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Размещение денежных средств на банковских счетах — один из самых надежных способов не потерять честно заработанное. Вместе с тем, деньги порой исчезают, и зачастую к хищению средств с депозитов оказываются причастны сотрудники банков, рассказал <a href="http://1prime.ru/finance/20200830/831964158.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> заведующий филиалом московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.По его словам, при первом посещении банка, человек, как правило, собран и внимателен, а когда это происходит уже на регулярной основе, тогда "клиент" расслабляется и может стать легкой добычей мошенников. “К сожалению, к хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием”, — говорит юрист.

https://ria.ru/20200627/1573544627.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика