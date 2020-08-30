Эксперт разглядел на новом фото в руках у Лукашенко АКМ-74У в тюнинге
21:35 30.08.2020 (обновлено: 21:51 30.08.2020)
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко на новой фотографии с оружием в руках, скорее всего, держит укороченный автомат АКС-74У в тюнинге, заявил РИА Новости российский эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер.
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт на вопрос РИА Новости о местонахождении белорусского лидера Александра Лукашенко и о том, следит ли он за ситуацией в Минске, где проходила несанкционированная акция оппозиции, прислала его фото с автоматом на фоне Дворца независимости.
"Я разглядел АКС-74У в тюнинге. Достаточно характерные моменты есть. Насколько я могу судить, это укороченный автомат Калашникова в каком-то тюнинге, судя по очертаниям цевья. Все очень брутально", - сказал Попенкер.
Он уточнил, что автомат очень распространен на всем постсоветском пространстве. Им вооружали экипажи боевых машин и вертолетов в качестве оружия самообороны. Также активно использовался спецназом как оружие ближнего боя. Кроме того, уже во времена после развала Советского Союза этими автоматами снабжали милицию, так как он был компактнее, чем полноразмерные автоматы.
Неделей ранее, по словам эксперта, у белорусского президента в руках также был АКС-74У, но обычный, без тюнинга.
23 августа в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также имеются кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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