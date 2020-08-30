https://ria.ru/20200830/avstraliya-1576461239.html

В Австралии открыта вакансия смотрителя на тропическом острове

Администрация морского парка Большого Барьерного рифа ищет сотрудника, который готов жить на острове Лоу-Айлс, сообщает UPI. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T00:35

2020-08-30T00:35

2020-08-30T00:35

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квинсленд

австралия

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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. </strong>Администрация морского парка Большого Барьерного рифа ищет сотрудника, который готов жить на острове Лоу-Айлс, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/08/27/Australia-offering-paid-position-to-live-in-paradise-on-a-tropical-island/7271598555782/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Он расположен примерно в 15 километрах от побережья штата Квинсленд.Победитель конкурса должен будет поселиться там и заниматься обслуживанием зданий и инфраструктуры, взаимодействовать с туроператорами, убирать общественные места, проводить работы по благоустройству территории. Заявки принимаются до 25 сентября.

https://ria.ru/20200829/retsepty-1576419576.html

квинсленд

австралия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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