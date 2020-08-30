https://ria.ru/20200830/asteroid-1576481458.html

NASA сообщило о приближении к Земле астероида размером с высотку

Потенциально опасный астероид 2011 ES4 приблизится к Земле. Соответствующую информацию распространило NASA. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T03:04

2020-08-30T03:04

2020-08-30T10:25

риа наука

космос - риа наука

наса

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154187/93/1541879350_0:215:986:769_1400x0_80_0_0_5ffb2735d41a03085194c66645bf0290.jpg

<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Потенциально опасный астероид 2011 ES4 приблизится к Земле. Соответствующую информацию распространило NASA.Астероид имеет размеры от 22 до 50 метров. Ученые предполагают, что самое минимальное расстояние к Земле, на котором пройдет астероид, – 120 тысяч километров. Для сравнения: Луна находится по отношению к нашей планете на расстоянии 384,4 тысячи километров.Небесное тело подойдет на минимальное расстояние к Земле в 19:12 по московскому времени.Скорость полета астероида составляет 8,16 километра в секунду.Астероид 2011 ES4, относящийся к группе Аполлона, был открыт 2 марта 2011 года.Ранее стало известно, что астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Отмечается, что приблизительно в 18:33 по московскому времени 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли.<a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> подчеркивает, что вероятность того, что астероид войдет в атмосферу планеты, составляет лишь один шанс из 240, или 0,41 процента.Группа АполлонаАполлоны – группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиты с внешней стороны.Согласно сложившейся традиции, эта группа астероидов была названа в честь своего первого открытого представителя — астероида (1862) Аполлон, который был обнаружен в конце апреля 1932 года и назван в честь Аполлона, одного из важнейших древнегреческих богов, символизирующего Солнце.Астероиды этой группы регулярно пересекают орбиту Земли, поэтому являются потенциально опасными.

https://ria.ru/20200821/asteroidy-1576055681.html

https://ria.ru/20200807/1575471050.html

Александр Закупин Мне даже их иногда жаль, астрономов этих, всё что они изучают имеет временные масштабы на порядки больше их собственных жизней, а напоминать о себе нужно хоть иногда.. вот и получаем новости про объекты летающие "близ" Земли 25

Андрей Филин если такой "неопасный" рухнет на Землю, то будет взрыв помощнее хиросимского в несколько раз 10

23

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, наса, сша