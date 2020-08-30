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РИА Наука
https://ria.ru/20200830/asteroid-1576481458.html
NASA сообщило о приближении к Земле астероида размером с высотку
Потенциально опасный астероид 2011 ES4 приблизится к Земле. Соответствующую информацию распространило NASA. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T03:04
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риа наука
космос - риа наука
наса
сша
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Потенциально опасный астероид 2011 ES4 приблизится к Земле. Соответствующую информацию распространило NASA.Астероид имеет размеры от 22 до 50 метров. Ученые предполагают, что самое минимальное расстояние к Земле, на котором пройдет астероид, – 120 тысяч километров. Для сравнения: Луна находится по отношению к нашей планете на расстоянии 384,4 тысячи километров.Небесное тело подойдет на минимальное расстояние к Земле в 19:12 по московскому времени.Скорость полета астероида составляет 8,16 километра в секунду.Астероид 2011 ES4, относящийся к группе Аполлона, был открыт 2 марта 2011 года.Ранее стало известно, что астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Отмечается, что приблизительно в 18:33 по московскому времени 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли.<a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> подчеркивает, что вероятность того, что астероид войдет в атмосферу планеты, составляет лишь один шанс из 240, или 0,41 процента.Группа АполлонаАполлоны – группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиты с внешней стороны.Согласно сложившейся традиции, эта группа астероидов была названа в честь своего первого открытого представителя — астероида (1862) Аполлон, который был обнаружен в конце апреля 1932 года и назван в честь Аполлона, одного из важнейших древнегреческих богов, символизирующего Солнце.Астероиды этой группы регулярно пересекают орбиту Земли, поэтому являются потенциально опасными.
https://ria.ru/20200821/asteroidy-1576055681.html
https://ria.ru/20200807/1575471050.html
Мне даже их иногда жаль, астрономов этих, всё что они изучают имеет временные масштабы на порядки больше их собственных жизней, а напоминать о себе нужно хоть иногда.. вот и получаем новости про объекты летающие "близ" Земли
25
если такой "неопасный" рухнет на Землю, то будет взрыв помощнее хиросимского в несколько раз
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сша
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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космос - риа наука, наса, сша

NASA сообщило о приближении к Земле астероида размером с высотку

03:04 30.08.2020 (обновлено: 10:25 30.08.2020)
67559
© NASA / Goddard/University of ArizonaАстероид
Астероид
© NASA / Goddard/University of Arizona
Астероид. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Потенциально опасный астероид 2011 ES4 приблизится к Земле. Соответствующую информацию распространило NASA.
Астероид имеет размеры от 22 до 50 метров. Ученые предполагают, что самое минимальное расстояние к Земле, на котором пройдет астероид, – 120 тысяч километров. Для сравнения: Луна находится по отношению к нашей планете на расстоянии 384,4 тысячи километров.
Небесное тело подойдет на минимальное расстояние к Земле в 19:12 по московскому времени.
Скорость полета астероида составляет 8,16 километра в секунду.
Астероид 2011 ES4, относящийся к группе Аполлона, был открыт 2 марта 2011 года.
Ранее стало известно, что астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в США.
Отмечается, что приблизительно в 18:33 по московскому времени 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли.
НАСА подчеркивает, что вероятность того, что астероид войдет в атмосферу планеты, составляет лишь один шанс из 240, или 0,41 процента.
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Группа Аполлона

Аполлоны – группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиты с внешней стороны.
Согласно сложившейся традиции, эта группа астероидов была названа в честь своего первого открытого представителя — астероида (1862) Аполлон, который был обнаружен в конце апреля 1932 года и назван в честь Аполлона, одного из важнейших древнегреческих богов, символизирующего Солнце.
Астероиды этой группы регулярно пересекают орбиту Земли, поэтому являются потенциально опасными.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаНАСАСША
Популярные комментарии
Мне даже их иногда жаль, астрономов этих, всё что они изучают имеет временные масштабы на порядки больше их собственных жизней, а напоминать о себе нужно хоть иногда.. вот и получаем новости про объекты летающие "близ" Земли
30 августа, 07:49
Александр Закупин
9110113
если такой "неопасный" рухнет на Землю, то будет взрыв помощнее хиросимского в несколько раз
30 августа, 06:57
Андрей Филин
600301
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