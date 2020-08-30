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Мишустин поручил подготовиться к международному чемпионату "Абилимпикс"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о подготовке к международному чемпионату "Абилимпикс" в мае 2021 года, участники смогут бесплатно получить... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T10:18
2020-08-30T10:18
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал документ о подготовке к международному чемпионату "Абилимпикс" в мае 2021 года, участники смогут бесплатно получить визы РФ, сообщает пресс-служба кабмина."Участники и гости X Международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс" смогут получить бесплатные визы и въехать в Россию в упрощённом порядке", - говорится в тексте распоряжения.Заявки на оформление виз в МИД будет подавать оргкомитет чемпионата. Кроме того, при пересечении границы члены делегаций смогут пройти паспортный и таможенный контроль в приоритетном порядке.Добавляется, что упрощёнными правилами въезда также смогут воспользоваться иностранные журналисты, освещающие мероприятие."Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.
https://ria.ru/20200722/1574690062.html
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михаил мишустин, общество

Мишустин поручил подготовиться к международному чемпионату "Абилимпикс"

10:18 30.08.2020
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© Фото : Инновационно-образовательный комплекс "Техноград"Участники Национального чемпионата "Абилимпикс"
Участники Национального чемпионата Абилимпикс
© Фото : Инновационно-образовательный комплекс "Техноград"
Участники Национального чемпионата "Абилимпикс". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о подготовке к международному чемпионату "Абилимпикс" в мае 2021 года, участники смогут бесплатно получить визы РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"Участники и гости X Международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс" смогут получить бесплатные визы и въехать в Россию в упрощённом порядке", - говорится в тексте распоряжения.
Заявки на оформление виз в МИД будет подавать оргкомитет чемпионата. Кроме того, при пересечении границы члены делегаций смогут пройти паспортный и таможенный контроль в приоритетном порядке.
Добавляется, что упрощёнными правилами въезда также смогут воспользоваться иностранные журналисты, освещающие мероприятие.
Участник соревнований в компетенции Изготовление прототипов мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills
22 июля, 08:10WorldSkills
В Москве в августе пройдут отборочные соревнования на WorldSkills Russia
"Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.
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