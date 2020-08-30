https://ria.ru/20200830/abilimpiks-1576484704.html

Мишустин поручил подготовиться к международному чемпионату "Абилимпикс"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о подготовке к международному чемпионату "Абилимпикс" в мае 2021 года, участники смогут бесплатно получить... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T10:18

2020-08-30T10:18

2020-08-30T10:18

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156113/13/1561131301_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_110903376d0e26adc3d9f0e0b3d2c367.jpg

<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал документ о подготовке к международному чемпионату "Абилимпикс" в мае 2021 года, участники смогут бесплатно получить визы РФ, сообщает пресс-служба кабмина."Участники и гости X Международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс" смогут получить бесплатные визы и въехать в Россию в упрощённом порядке", - говорится в тексте распоряжения.Заявки на оформление виз в МИД будет подавать оргкомитет чемпионата. Кроме того, при пересечении границы члены делегаций смогут пройти паспортный и таможенный контроль в приоритетном порядке.Добавляется, что упрощёнными правилами въезда также смогут воспользоваться иностранные журналисты, освещающие мероприятие."Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.

https://ria.ru/20200722/1574690062.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество