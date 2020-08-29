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https://ria.ru/20200829/zhivotnye-1576432468.html
В Приморье спасли детеныша редкого изюбря и нашли ему невесту
Спасенный от гибели изюбрь возродит популяцию на "Земле леопарда", сообщает пресс-служба национального парка. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T00:31
2020-08-29T00:31
дальний восток
животные
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фгбу "земля леопарда"
туристы
новости - туризм
приморский край
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Спасенный от гибели изюбрь возродит популяцию на "Земле леопарда", <a href="https://www.instagram.com/p/CEavYUPBhqA/" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба национального парка.В Центре реабилитации тигров и других редких животных "Бэмби" с переломом ноги прооперировали, выходили и передали специалистам "Земли леопарда" для размещения в оленепарке у полуострова Гамова. Здесь он поможет в восстановлении исчезнувшей популяции этих животных на юго-западе Приморья.Изюбрь – подвид благородного оленя, самый крупный представитель семейства оленевые на юге Дальнего Востока. В юго-западной части Приморского края исчез более 20 лет назад из-за браконьерской охоты, а также из-за вытеснения популяцией пятнистого оленя.В "Земле леопарда" выступили с инициативой выпустить изюбря, которого назвали Максом, на охраняемую территорию оленепарка. Эта местность защищена от пожаров и браконьеров, что значительно повышает шансы спасенного малыша на выживание. Помимо более 500 пятнистых оленей на этом участке содержится одна молодая самка изюбря – потенциальная "невеста" для Макса.
https://ria.ru/20200816/1575761605.html
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дальний восток, животные, туризм, фгбу "земля леопарда", туристы, новости - туризм, приморский край

В Приморье спасли детеныша редкого изюбря и нашли ему невесту

00:31 29.08.2020
175
© РИА Новости / Геннадий ШишкинИзюбр
Изюбр
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Спасенный от гибели изюбрь возродит популяцию на "Земле леопарда", сообщает пресс-служба национального парка.
В Центре реабилитации тигров и других редких животных "Бэмби" с переломом ноги прооперировали, выходили и передали специалистам "Земли леопарда" для размещения в оленепарке у полуострова Гамова.
Здесь он поможет в восстановлении исчезнувшей популяции этих животных на юго-западе Приморья.
Изюбрь – подвид благородного оленя, самый крупный представитель семейства оленевые на юге Дальнего Востока. В юго-западной части Приморского края исчез более 20 лет назад из-за браконьерской охоты, а также из-за вытеснения популяцией пятнистого оленя.
В "Земле леопарда" выступили с инициативой выпустить изюбря, которого назвали Максом, на охраняемую территорию оленепарка. Эта местность защищена от пожаров и браконьеров, что значительно повышает шансы спасенного малыша на выживание.
Помимо более 500 пятнистых оленей на этом участке содержится одна молодая самка изюбря – потенциальная "невеста" для Макса.
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