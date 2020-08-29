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Раскрыт секрет идеального завтрака
Завтрак должен быть достаточно сытным, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" доцент кафедры диетологии и нутрициологии медицинского университета имени... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T15:54
2020-08-29T23:01
альфред богданов
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Завтрак должен быть достаточно сытным, заявил в эфире радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru/news/244602/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" доцент кафедры диетологии и нутрициологии медицинского университета имени Пирогова, кандидат медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_-alfred-bogdanov-/" target="_blank" data-auto="true">Альфред Богданов</a>.По словам ученого, "любой завтрак полезен, если он есть", потому что человеку с начала дня нужна энергия и обходиться только омлетом или творогом нельзя.В качестве последнего он назвал творог, сыр и мясные продукты, включая сосиски и колбасу, уточнив при этом, что они должны быть хорошего качества. Также в состав завтрака следует включить чай или кофе.Кроме того, Богданов выделил овсяную кашу. Медик отметил, что это блюдо входит почти во все диеты. Однако он призвал людей с непереносимостью глютена отказаться от овсянки.
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альфред богданов , здоровье - общество, общество

Раскрыт секрет идеального завтрака

15:54 29.08.2020 (обновлено: 23:01 29.08.2020)
3611
© РИА Новости / Мария СеливановаЗавтрак
Завтрак
© РИА Новости / Мария Селиванова
Завтрак. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Завтрак должен быть достаточно сытным, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" доцент кафедры диетологии и нутрициологии медицинского университета имени Пирогова, кандидат медицинских наук Альфред Богданов.
По словам ученого, "любой завтрак полезен, если он есть", потому что человеку с начала дня нужна энергия и обходиться только омлетом или творогом нельзя.
"Идеальным я бы назвал завтрак, в котором есть сложные углеводы в виде любой каши, хлеба, фруктов, а также какой-то источник белка", — сказал врач.
В качестве последнего он назвал творог, сыр и мясные продукты, включая сосиски и колбасу, уточнив при этом, что они должны быть хорошего качества. Также в состав завтрака следует включить чай или кофе.
Кроме того, Богданов выделил овсяную кашу. Медик отметил, что это блюдо входит почти во все диеты. Однако он призвал людей с непереносимостью глютена отказаться от овсянки.
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101771313
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Альфред БогдановЗдоровье - ОбществоОбщество
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