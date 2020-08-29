https://ria.ru/20200829/zavtrak-1576469983.html

Раскрыт секрет идеального завтрака

Завтрак должен быть достаточно сытным, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" доцент кафедры диетологии и нутрициологии медицинского университета имени... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T15:54

2020-08-29T15:54

2020-08-29T23:01

альфред богданов

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Завтрак должен быть достаточно сытным, заявил в эфире радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru/news/244602/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" доцент кафедры диетологии и нутрициологии медицинского университета имени Пирогова, кандидат медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_-alfred-bogdanov-/" target="_blank" data-auto="true">Альфред Богданов</a>.По словам ученого, "любой завтрак полезен, если он есть", потому что человеку с начала дня нужна энергия и обходиться только омлетом или творогом нельзя.В качестве последнего он назвал творог, сыр и мясные продукты, включая сосиски и колбасу, уточнив при этом, что они должны быть хорошего качества. Также в состав завтрака следует включить чай или кофе.Кроме того, Богданов выделил овсяную кашу. Медик отметил, что это блюдо входит почти во все диеты. Однако он призвал людей с непереносимостью глютена отказаться от овсянки.

https://ria.ru/20191124/1561532433.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфред богданов , здоровье - общество, общество