https://ria.ru/20200829/zavtrak-1576469983.html
Раскрыт секрет идеального завтрака
Завтрак должен быть достаточно сытным, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" доцент кафедры диетологии и нутрициологии медицинского университета имени... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T15:54
2020-08-29T15:54
2020-08-29T23:01
альфред богданов
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155626/02/1556260288_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_20143e1eed11721242ced4836750c396.jpg
<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Завтрак должен быть достаточно сытным, заявил в эфире радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru/news/244602/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" доцент кафедры диетологии и нутрициологии медицинского университета имени Пирогова, кандидат медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_-alfred-bogdanov-/" target="_blank" data-auto="true">Альфред Богданов</a>.По словам ученого, "любой завтрак полезен, если он есть", потому что человеку с начала дня нужна энергия и обходиться только омлетом или творогом нельзя.В качестве последнего он назвал творог, сыр и мясные продукты, включая сосиски и колбасу, уточнив при этом, что они должны быть хорошего качества. Также в состав завтрака следует включить чай или кофе.Кроме того, Богданов выделил овсяную кашу. Медик отметил, что это блюдо входит почти во все диеты. Однако он призвал людей с непереносимостью глютена отказаться от овсянки.
https://ria.ru/20191124/1561532433.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155626/02/1556260288_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_cab9e44880b2c4edf6269aa6005ddb1b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфред богданов , здоровье - общество, общество
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Завтрак должен быть достаточно сытным, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва
" доцент кафедры диетологии и нутрициологии медицинского университета имени Пирогова, кандидат медицинских наук Альфред Богданов
.
По словам ученого, "любой завтрак полезен, если он есть", потому что человеку с начала дня нужна энергия и обходиться только омлетом или творогом нельзя.
"Идеальным я бы назвал завтрак, в котором есть сложные углеводы в виде любой каши, хлеба, фруктов, а также какой-то источник белка", — сказал врач.
В качестве последнего он назвал творог, сыр и мясные продукты, включая сосиски и колбасу, уточнив при этом, что они должны быть хорошего качества. Также в состав завтрака следует включить чай или кофе.
Кроме того, Богданов выделил овсяную кашу. Медик отметил, что это блюдо входит почти во все диеты. Однако он призвал людей с непереносимостью глютена отказаться от овсянки.