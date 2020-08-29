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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200829/vypiska-1576462910.html
В России за сутки выписали 5 917 переболевших COVID-19
За сутки в России после COVID-19 выписаны 5 917, за все время - 804 383, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:43
2020-08-29T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 5 917, за все время - 804 383, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 917 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 804 383", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выписали 5 917 переболевших COVID-19

10:43 29.08.2020
358
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации
Врачи в ординаторской отделения реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в ординаторской отделения реанимации. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выписаны 5 917, за все время - 804 383, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 917 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 804 383", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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