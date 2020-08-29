https://ria.ru/20200829/vybory-1576464111.html

Путин признал легитимность президентских выборов в Белоруссии

Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву. Фрагменты беседы показали на телеканале... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T11:32

2020-08-29T11:32

2020-08-29T20:34

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг — РИА Новости.</strong> Россия признает легитимность выборов президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в интервью журналисту Сергею Брилеву. Фрагменты беседы показали на телеканале <a href="https://russia.tv/">"Россия 1"</a>.Президент отметил, что белорусские власти приглашали представителей ОБСЕ на выборы в качестве наблюдателей, но те не приехали. По его словам, это наводит на мысль, что позиция по результатам этих выборов была заготовлена заранее.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, а также заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сложившейся ситуации. В ЕС эти предложения поддержали.Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя эту инициативу, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в 2014 году. Тогда, как заявил он, "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции", а "наутро оппозиция решила по-другому".Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/tikhanovskaya-1576463968.html

https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576454881.html

Олег 84 А ничего,что наблюдателей от России не пустили на эти выборища,журналистов официальных сми даже не аккредитовали?Или к 24 году потихонечку готовится? 508

Александр И Запад в ступоре. Опять санкции надо придумывать :) 394

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Мы признали их легитимность": Путин о выборах в Белоруссии Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву. Фрагменты беседы показали на телеканале "Россия 1". Президент отметил, что белорусские власти приглашали представителей ОБСЕ на выборы в качестве наблюдателей, но те не приехали. По его словам, это наводит на мысль, что позиция по результатам этих выборов была заготовлена заранее. 2020-08-29T11:32 true PT0M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире