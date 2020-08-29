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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200829/vybory-1576464111.html
Путин признал легитимность президентских выборов в Белоруссии
Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву. Фрагменты беседы показали на телеканале... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T11:32
2020-08-29T20:34
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг — РИА Новости.</strong> Россия признает легитимность выборов президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в интервью журналисту Сергею Брилеву. Фрагменты беседы показали на телеканале <a href="https://russia.tv/">"Россия 1"</a>.Президент отметил, что белорусские власти приглашали представителей ОБСЕ на выборы в качестве наблюдателей, но те не приехали. По его словам, это наводит на мысль, что позиция по результатам этих выборов была заготовлена заранее.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, а также заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сложившейся ситуации. В ЕС эти предложения поддержали.Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя эту инициативу, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в 2014 году. Тогда, как заявил он, "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции", а "наутро оппозиция решила по-другому".Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/tikhanovskaya-1576463968.html
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576454881.html
А ничего,что наблюдателей от России не пустили на эти выборища,журналистов официальных сми даже не аккредитовали?Или к 24 году потихонечку готовится?
508
Запад в ступоре. Опять санкции надо придумывать :)
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россия
белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
"Мы признали их легитимность": Путин о выборах в Белоруссии
Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву. Фрагменты беседы показали на телеканале "Россия 1". Президент отметил, что белорусские власти приглашали представителей ОБСЕ на выборы в качестве наблюдателей, но те не приехали. По его словам, это наводит на мысль, что позиция по результатам этих выборов была заготовлена заранее.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин признал легитимность президентских выборов в Белоруссии

11:32 29.08.2020 (обновлено: 20:34 29.08.2020)
34398
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг — РИА Новости. Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву. Фрагменты беседы показали на телеканале "Россия 1".
Президент отметил, что белорусские власти приглашали представителей ОБСЕ на выборы в качестве наблюдателей, но те не приехали. По его словам, это наводит на мысль, что позиция по результатам этих выборов была заготовлена заранее.

"Поэтому мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы — я сразу это сделал, мы признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все".

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Владимир Путин
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, а также заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сложившейся ситуации. В ЕС эти предложения поддержали.
Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя эту инициативу, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на Украине в 2014 году. Тогда, как заявил он, "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции", а "наутро оппозиция решила по-другому".
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Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А ничего,что наблюдателей от России не пустили на эти выборища,журналистов официальных сми даже не аккредитовали?Или к 24 году потихонечку готовится?
29 августа, 11:44
Олег 84
19222013119
Запад в ступоре. Опять санкции надо придумывать :)
29 августа, 11:38
Александр И
1668030597
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