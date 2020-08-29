https://ria.ru/20200829/uragan-1576371936.html

Ураган "Катрина" в США в августе 2005 года

Ураган "Катрина" (Hurricane Katrina), обрушившийся на южные штаты США 29 августа 2005 года, стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T02:09

2020-08-29T02:09

2020-08-29T02:09

сша

ураган "катрина" в сша

справки

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Ураган "Катрина" (Hurricane Katrina), <a href="https://ria.ru/20100830/270211844.html" target="_blank">обрушившийся</a> на южные штаты США 29 августа 2005 года, стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий <a href="https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/reports/katrina-lessons-learned/chapter1.html" target="_blank">в истории страны</a>. Ураган <a href="http://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL122005_Katrina.pdf" target="_blank">начал формироваться</a> 23 августа 2005 года в районе Багамских островов. 25 августа он прошел над побережьем Флориды недалеко от Майами, где <a href="http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/techrpts/tr200501/tech-report-200501z.pdf" target="_blank">привел к значительным повреждениям</a> и гибели 14 человек. Затем, ослабнув до тропического шторма, ураган повернул в сторону Мексиканского залива. В юго-восточной части залива шторм быстро восстановился до урагана, который 27 августа устремился на запад, вызвав тропический штормовой ветер и сильные осадки над некоторыми районами Западной Кубы. В Мексиканском заливе он разрушил морскую энергетическую инфраструктуру и вынудил эвакуировать более 75% персонала 819 нефтяных платформ. 28 августа ураган <a href="https://www.weather.gov/media/publications/assessments/Katrina.pdf" target="_blank">сделал плавный поворот</a> на северо-запад и север к центральному побережью Мексиканского залива. Он снова усилился. Урагану был присвоен пятый уровень опасности (высший) по Шкале ураганов Саффира-Симпсона. Национальный центр слежения за ураганами в Майями (штат Флорида) <a href="https://ria.ru/20050828/41240877.html" target="_blank">сообщил</a>, что сила ветра в эпицентре "Катрины" достигает 280 километров в час и продолжает усиливаться. При этом центр <a href="https://ria.ru/20050829/41242246.html" target="_blank">выступил с предупреждением</a> о том, что удар "<a href="https://ria.ru/hurricane_USA_310805" target="_blank">Катрины</a>" потенциально "угрожает гибелью большого числа людей". Специальным распоряжением президент США объявил всю территорию штатов Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида зоной стихийного бедствия. В связи с приближением урагана экстренные службы <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/3527" target="_blank">предупредили</a> жителей Нового Орлеана (штат Луизиана), расположенного на юге США на реке Миссисипи в 175 километрах от ее впадения в Мексиканский залив и находящегося ниже уровня моря, о наступающей стихии и приказали эвакуироваться. Для тех, кто по состоянию здоровья не мог быть эвакуирован, власти города и спасательные службы приготовили десять укрепленных убежищ, включая убежище на крытом стадионе "Супердоум". Отъезд миллионов людей с юга Луизианы <a href="https://ria.ru/20100829/269939453.html" target="_blank">вызвал заторы на дорогах</a>, огромные очереди на автозаправках и в магазинах. Город и его окрестности <a href="https://www.history.com/topics/natural-disasters-and-environment/hurricane-katrina" target="_blank">покинули</a> около 80% местного населения. Около 10 тысяч человек нашли убежище в "Супердоуме". Но примерно 150 тысяч человек, которые либо не хотели, либо <a href="https://www.history.com/this-day-in-history/hurricane-katrina-slams-into-gulf-coast" target="_blank">не имели возможности уйти</a>, остались. Некоторые жители Нового Орлеана, решившие переждать ураган на месте, не думали, что он <a href="https://ria.ru/20110327/358240277.html" target="_blank">окончится наводнением</a>. В городе, где река Миссисипи разливается почти каждый год, работали 17 насосных станций, которые перекачивали излишки воды по специальным искусственным каналам в озеро Понтчартрейн. Так как около 70% Нового Орлеана находится ниже уровня моря, то практически вся территория города <a href="https://ria.ru/20050829/41247258.html" target="_blank">защищена специальными дамбами</a>. Поэтому наводнение людей не пугало. В связи с приближением к побережью США урагана "Катрина" эвакуацию жителей <a href="https://lenta.ru/news/2005/08/29/bush/" target="_blank">провели</a> и в других штатах США. Всего в штатах Луизиана, Миссисипи и Алабама эвакуировали более миллиона человек. В Мексиканском заливе были полностью остановлены все работы на нефтедобывающих платформах, закрыт порт. 29 августа ураган <a href="https://ria.ru/20070829/75568470.html" target="_blank">достиг</a> юго-восточного побережья США. Центр "Катрины" обрушился на берег Луизианы немного южнее города Бурас в 7.10 утра по времени восточного побережья (15.10 мск).К этому моменту ураган уже ослабел до третьей категории опасности из пяти возможных, то есть скорость ветра составляла около 200 километров в час. После этого "Катрина" продолжала двигаться на северо-восток и <a href="https://www.weather.gov/mob/katrina" target="_blank">совершила второй выход</a> на берег в штате Миссисипи (недалеко от устья реки Перл). Ураган <a href="https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/reports/katrina-lessons-learned/chapter4.html" target="_blank">вызвал штормовой прилив</a> высотой более восьми метров в Луизиане и Миссисипи, который во многих частях затопил побережье Миссисипи до 10-19 километров. Кроме того, штормовой прилив спровоцировал наводнение в штате Алабама в нескольких километрах от побережья вдоль залива Мобил. После этого "Катрина" <a href="https://www.weather.gov/bmx/event_katrina2005" target="_blank">двинулась вглубь страны</a>, распространяя разрушительные ветры и порождая торнадо. По мере продвижения по суше ураган утрачивал свою силу и к северо-западу от Меридиана (штат Миссисипи) ослабел до тропического шторма. 30 августа в штате Теннесси он превратился в тропическую область низкого давления. "Катрина" окончательно утратила свои тропические характеристики, когда 31 августа слилась с холодным фронтом над Северной Пенсильванией. Ураган "Катрина" нанес большой урон и его <a href="https://www.weather.gov/jetstream/katrina" target="_blank">последствия</a> были катастрофическими. Он опустошил на побережье Мексиканского залива прибрежные районы штатов Алабама, Луизиана и Миссисипи. Наиболее тяжелый ущерб был причинен Новому Орлеану в штате Луизиана. Город пострадал из-за прорыва дамб, отделяющих его от окружающих озер, а многие насосные станции, которые могли бы удалить воду из него, перестали работать из-за отключения электроэнергии и затопления насосного оборудования. Даже когда ураган <a href="https://ria.ru/20060415/46433127.html" target="_blank">кончился</a>, вода продолжала поступать, отвоевывая все новые и новые районы, разрушая дороги, мосты и защитные дамбы. В результате 80% территории Нового Орлеана оказалась под водой. В некоторых частях города уровень воды достигал шести метров. Незатопленным по счастливой случайности остался только исторический центр Нового Орлеана – "Французский квартал". Это один из немногих районов города, которые находятся выше уровня моря. Вода в Новом Орлеане стояла две недели. В городе был почти полностью разрушен деловой район, почти вся туристическая инфраструктура, больницы. Спасение людей из затопленных районов проводилось с помощью лодок и вертолетов. Из-за плохой координации между спасателями, полицией и армией, многие люди сутками ждали помощь, в Новом Орлеане резко подскочил уровень преступности, появились мародеры. Многие жители города уехали из него после урагана. "Катрина" нанесла разрушительный ущерб энергетической и коммуникационной инфраструктуре региона. 2,5 миллиона потребителей в Алабаме, Луизиане и Миссисипи остались без электричества. Ураган разрушил инфраструктуру связи на побережье Мексиканского залива, вывел из строя телефонную службу, полицейские и пожарные диспетчерские центры, а также системы экстренной радиосвязи. Не работали телефоны почти у трех миллионов абонентов, были выведены из строя 1477 вышек сотовой связи. Большинство радиостанций и многие телевизионные станции в районе Нового Орлеана были отключены от эфира. В результате разгула урагана "Катрина" получили повреждения или оказались полностью разрушенными 300 тысяч домов, 273 тысячи людей оказались вынужденными переселенцами. Кроме того, ураган <a href="http://arctica-ac.ru/docs/4(16)/048_059_ARKTIKA_4(16)_12_2014.pdf" target="_blank">разрушил</a> 44 и повредил 20 буровых и добычных платформ в Мексиканском заливе. Из-за разрушений в воду вылилось около 26 тысяч тонн (190 тысяч баррелей) нефти и нефтепродуктов. Жертвами урагана и наводнения <a href="https://ria.ru/20071223/93831697.html" target="_blank">стали 1836 человек</a>. Ущерб от "Катрины", по данным Национальной метеорологической службы, составил 125 миллиардов долларов, около 60 миллиардов из которых – потери страховых компаний. На восстановление пострадавших районов Конгресс США <a href="https://rg.ru/2006/08/30/katrina.html" target="_blank">выделил</a> 110 миллиардов долларов. В 2005 году Россия впервые <a href="https://ria.ru/20150829/1213880353.html" target="_blank">оказала гуманитарную помощь</a> Соединенным Штатам Америки, направив в пострадавший от урагана "Катрина" Новый Орлеан три транспортных самолета Ил-76 с 60 тоннами необходимых грузов, в том числе медикаментами, сухими пайками, палатками и одеялами. Общие затраты России на оказание помощи пострадавшим составили два миллиона долларов. Таким образом, была открыта традиция помощи американской стороне. После урагана "Катрины" Новый Орлеан с уменьшившимся вполовину населением и на треть разрушенным жилым сектором, не без помощи государства, смог подняться на ноги стать даже комфортнее для жизни из-за полной реконструкции инфраструктуры, переоборудования больниц, социальной сферы и начала реформы образования. Кроме того, он стал одним из самых популярных туристических направлений в США.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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сша, ураган "катрина" в сша, справки