Депутат Рады Гео Лерос заявил, что его автомобиль сожгли
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Украинские правоохранители расследуют причины возгорания автомобиля депутата Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Гео Лероса, сообщила пресс-служба полиции Киева в субботу.
Ранее в пятницу Гео Лерос заявил, что его автомобиль сожгли.
"В столичную полицию поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля "Мерседес"… Спасатели потушили пожар, в результате которого было уничтожено транспортное средство, которое принадлежит народному депутату Украины", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Отмечается, что правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами.
Ранее Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Андрея Ермака, предлагает "устроить" определенных людей на должности в органах власти. Глава офиса президента подтвердил, что на видео его брат, и заявил, что по поводу публикации подаст заявления в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований. Затем Госбюро расследований возбудило дело по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже госдолжностей. Позднее Лерос заявил, что ему стало известно о новых коррупционных схемах украинских топ-чиновников и политиков, среди которых руководитель офиса президента, депутат передал флешку с этими данными в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти после публикации видео.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал записи брата Ермака "пустым делом" и добавил, что они были сделаны лично для его шантажа. По его словам, никто из фигурантов записей не был назначен на какие-либо должности. Сам же Ермак назвал "спланированной операцией" публикацию видео, на которых его брат якобы обсуждал продажу государственных должностей.