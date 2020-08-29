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Депутат Рады Гео Лерос заявил, что его автомобиль сожгли
Украинские правоохранители расследуют причины возгорания автомобиля депутата Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Гео Лероса, сообщила... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T09:24
2020-08-29T09:24
гео лерос
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 29 авг – РИА Новости.</strong> Украинские правоохранители расследуют причины возгорания автомобиля депутата <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от пропрезидентской фракции "Слуга народа" <a href="http://ria.ru/person_geo-leros/" target="_blank" data-auto="true">Гео Лероса</a>, сообщила пресс-служба полиции <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в субботу.Ранее в пятницу Гео Лерос заявил, что его автомобиль сожгли."В столичную полицию поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля "Мерседес"… Спасатели потушили пожар, в результате которого было уничтожено транспортное средство, которое принадлежит народному депутату Украины", - говорится в сообщении на сайте полиции.Отмечается, что правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами.Ранее Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Андрея Ермака, предлагает "устроить" определенных людей на должности в органах власти. Глава офиса президента подтвердил, что на видео его брат, и заявил, что по поводу публикации подаст заявления в Службу безопасности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и Госбюро расследований. Затем Госбюро расследований возбудило дело по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже госдолжностей. Позднее Лерос заявил, что ему стало известно о новых коррупционных схемах украинских топ-чиновников и политиков, среди которых руководитель офиса президента, депутат передал флешку с этими данными в Национальное антикоррупционное бюро Украины (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_antikorrupcionnoe_bjuro_Ukrainy_NABU/" target="_blank" data-auto="true">НАБУ</a>).Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти после публикации видео.Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> назвал записи брата Ермака "пустым делом" и добавил, что они были сделаны лично для его шантажа. По его словам, никто из фигурантов записей не был назначен на какие-либо должности. Сам же Ермак назвал "спланированной операцией" публикацию видео, на которых его брат якобы обсуждал продажу государственных должностей.
https://ria.ru/20200603/1572405588.html
https://ria.ru/20200330/1569351022.html
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киев
украина
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гео лерос, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Депутат Рады Гео Лерос заявил, что его автомобиль сожгли

09:24 29.08.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Украинские правоохранители расследуют причины возгорания автомобиля депутата Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Гео Лероса, сообщила пресс-служба полиции Киева в субботу.
Ранее в пятницу Гео Лерос заявил, что его автомобиль сожгли.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
3 июня, 14:20
Депутат Рады заявил о новых коррупционных схемах украинских политиков
"В столичную полицию поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля "Мерседес"… Спасатели потушили пожар, в результате которого было уничтожено транспортное средство, которое принадлежит народному депутату Украины", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Отмечается, что правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами.
Ранее Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Андрея Ермака, предлагает "устроить" определенных людей на должности в органах власти. Глава офиса президента подтвердил, что на видео его брат, и заявил, что по поводу публикации подаст заявления в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований. Затем Госбюро расследований возбудило дело по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже госдолжностей. Позднее Лерос заявил, что ему стало известно о новых коррупционных схемах украинских топ-чиновников и политиков, среди которых руководитель офиса президента, депутат передал флешку с этими данными в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти после публикации видео.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал записи брата Ермака "пустым делом" и добавил, что они были сделаны лично для его шантажа. По его словам, никто из фигурантов записей не был назначен на какие-либо должности. Сам же Ермак назвал "спланированной операцией" публикацию видео, на которых его брат якобы обсуждал продажу государственных должностей.
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
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Гео ЛеросНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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