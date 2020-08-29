https://ria.ru/20200829/ukraina-1576460963.html

Депутат Рады Гео Лерос заявил, что его автомобиль сожгли

Украинские правоохранители расследуют причины возгорания автомобиля депутата Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Гео Лероса, сообщила... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T09:24

2020-08-29T09:24

2020-08-29T09:24

гео лерос

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 29 авг – РИА Новости.</strong> Украинские правоохранители расследуют причины возгорания автомобиля депутата <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от пропрезидентской фракции "Слуга народа" <a href="http://ria.ru/person_geo-leros/" target="_blank" data-auto="true">Гео Лероса</a>, сообщила пресс-служба полиции <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в субботу.Ранее в пятницу Гео Лерос заявил, что его автомобиль сожгли."В столичную полицию поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля "Мерседес"… Спасатели потушили пожар, в результате которого было уничтожено транспортное средство, которое принадлежит народному депутату Украины", - говорится в сообщении на сайте полиции.Отмечается, что правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами.Ранее Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Андрея Ермака, предлагает "устроить" определенных людей на должности в органах власти. Глава офиса президента подтвердил, что на видео его брат, и заявил, что по поводу публикации подаст заявления в Службу безопасности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и Госбюро расследований. Затем Госбюро расследований возбудило дело по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже госдолжностей. Позднее Лерос заявил, что ему стало известно о новых коррупционных схемах украинских топ-чиновников и политиков, среди которых руководитель офиса президента, депутат передал флешку с этими данными в Национальное антикоррупционное бюро Украины (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_antikorrupcionnoe_bjuro_Ukrainy_NABU/" target="_blank" data-auto="true">НАБУ</a>).Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти после публикации видео.Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> назвал записи брата Ермака "пустым делом" и добавил, что они были сделаны лично для его шантажа. По его словам, никто из фигурантов записей не был назначен на какие-либо должности. Сам же Ермак назвал "спланированной операцией" публикацию видео, на которых его брат якобы обсуждал продажу государственных должностей.

https://ria.ru/20200603/1572405588.html

https://ria.ru/20200330/1569351022.html

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киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гео лерос, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире