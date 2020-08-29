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https://ria.ru/20200829/turtsiya-1576467683.html
В Турции заявили об угрозе военного конфликта с Грецией
Турецкие власти осудили попытки Греции расширить границы территориальных вод в Ионическом море с шести до двенадцати морских миль. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T14:21
2020-08-29T15:07
жозеп боррель
кириакос мицотакис
ионическое море
евросоюз
италия
берлин (город)
в мире
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<strong>АНКАРА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Турецкие власти осудили попытки <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank">Греции</a> расширить границы территориальных вод в <a href="http://ria.ru/location_Ionian_Sea/" target="_blank">Ионическом море</a> с шести до двенадцати морских миль.Ранее греческий премьер <a href="http://ria.ru/person_Kiriakos_Micotakis/" target="_blank" data-auto="true">Кириакос Мицотакис</a> заявил, что страна уже уведомила об этом <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Albania/" target="_blank" data-auto="true">Албанию</a>.Анкара посетовала, что европейские власти пытаются мешать Турции проводить геологоразведку месторождений в Средиземноморье и игнорируют такие же действия со стороны других стран.По словам Октая, Турция не поступится своими интересами в регионе и не пойдет на уступки ни в Средиземном, ни в <a href="http://ria.ru/location_EHgejjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Эгейском море</a>.В августе отношения Турции и Греции в очередной раз обострились. Анкара сообщила, что ее судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье — в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вскоре после выхода оповещения Navtex о сейсморазведке власти созвали заседание Совбеза Греции и привели в повышенную боеготовность Вооруженные силы.Как ранее заявил по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>, Брюссель не исключает введения отраслевых санкций в случае провала переговоров по решению этой проблемы.
https://ria.ru/20200829/turtsiya-1576461912.html
https://ria.ru/20200722/1574697706.html
Турки провокаторы. Всегда такими были. Если конфликт начнётся, грекам никто помогать не будет. Армия у Турции сильнее.
45
Конечно. Ведь мы продали им оружие)) К слову, Турция каждый раз начинает военный конфликт, как только мы продаем им оружие)) Вот в прошлый раз Сирия была
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ионическое море
италия
берлин (город)
РИА Новости
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жозеп боррель, кириакос мицотакис, ионическое море, евросоюз, италия, берлин (город), в мире

В Турции заявили об угрозе военного конфликта с Грецией

14:21 29.08.2020 (обновлено: 15:07 29.08.2020)
15922
© Fotolia / PanosОстров Закинф в Греции
Остров Закинф в Греции
© Fotolia / Panos
Остров Закинф в Греции. Архивное фото
АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Турецкие власти осудили попытки Греции расширить границы территориальных вод в Ионическом море с шести до двенадцати морских миль.
Ранее греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что страна уже уведомила об этом Италию и Албанию.

"Анкара предпримет все необходимое для защиты каждого квадратного сантиметра своих вод в Средиземноморье. Попытки Греции расширить территориальные воды с шести до 12 морских миль не будут признаны Анкарой. Этот шаг может стать причиной военного конфликта", — заявил вице-президент Турции Фуат Октай в интервью агентству Anadolu.

Анкара посетовала, что европейские власти пытаются мешать Турции проводить геологоразведку месторождений в Средиземноморье и игнорируют такие же действия со стороны других стран.
По словам Октая, Турция не поступится своими интересами в регионе и не пойдет на уступки ни в Средиземном, ни в Эгейском море.
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В августе отношения Турции и Греции в очередной раз обострились. Анкара сообщила, что ее судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье — в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вскоре после выхода оповещения Navtex о сейсморазведке власти созвали заседание Совбеза Греции и привели в повышенную боеготовность Вооруженные силы.
Как ранее заявил по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Берлине верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, Брюссель не исключает введения отраслевых санкций в случае провала переговоров по решению этой проблемы.
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Жозеп БоррельКириакос МицотакисИоническое мореЕвросоюзИталияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Турки провокаторы. Всегда такими были. Если конфликт начнётся, грекам никто помогать не будет. Армия у Турции сильнее.
29 августа, 15:46
Арсений Новиков
3450015
Конечно. Ведь мы продали им оружие)) К слову, Турция каждый раз начинает военный конфликт, как только мы продаем им оружие)) Вот в прошлый раз Сирия была
29 августа, 15:44
АНАлексей Некрасов
500305
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