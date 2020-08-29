https://ria.ru/20200829/turtsiya-1576467683.html

В Турции заявили об угрозе военного конфликта с Грецией

Турецкие власти осудили попытки Греции расширить границы территориальных вод в Ионическом море с шести до двенадцати морских миль. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T14:21

2020-08-29T14:21

2020-08-29T15:07

жозеп боррель

кириакос мицотакис

ионическое море

евросоюз

италия

берлин (город)

в мире

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<strong>АНКАРА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Турецкие власти осудили попытки <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank">Греции</a> расширить границы территориальных вод в <a href="http://ria.ru/location_Ionian_Sea/" target="_blank">Ионическом море</a> с шести до двенадцати морских миль.Ранее греческий премьер <a href="http://ria.ru/person_Kiriakos_Micotakis/" target="_blank" data-auto="true">Кириакос Мицотакис</a> заявил, что страна уже уведомила об этом <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Albania/" target="_blank" data-auto="true">Албанию</a>.Анкара посетовала, что европейские власти пытаются мешать Турции проводить геологоразведку месторождений в Средиземноморье и игнорируют такие же действия со стороны других стран.По словам Октая, Турция не поступится своими интересами в регионе и не пойдет на уступки ни в Средиземном, ни в <a href="http://ria.ru/location_EHgejjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Эгейском море</a>.В августе отношения Турции и Греции в очередной раз обострились. Анкара сообщила, что ее судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье — в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вскоре после выхода оповещения Navtex о сейсморазведке власти созвали заседание Совбеза Греции и привели в повышенную боеготовность Вооруженные силы.Как ранее заявил по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>, Брюссель не исключает введения отраслевых санкций в случае провала переговоров по решению этой проблемы.

https://ria.ru/20200829/turtsiya-1576461912.html

https://ria.ru/20200722/1574697706.html

Арсений Новиков Турки провокаторы. Всегда такими были. Если конфликт начнётся, грекам никто помогать не будет. Армия у Турции сильнее. 45

Алексей Некрасов Конечно. Ведь мы продали им оружие)) К слову, Турция каждый раз начинает военный конфликт, как только мы продаем им оружие)) Вот в прошлый раз Сирия была 13

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ионическое море

италия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, кириакос мицотакис, ионическое море, евросоюз, италия, берлин (город), в мире