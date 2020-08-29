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Турция объявила об учениях в Средиземноморье на фоне кризиса с Грецией
Турция выпустила в субботу международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в Восточном Средиземноморье с 29 августа до 11 сентября... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:12
2020-08-29T10:12
греция
турция
в мире
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<strong>АНКАРА, 29 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> выпустила в субботу международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в Восточном Средиземноморье с 29 августа до 11 сентября на фоне обострения отношений с <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецией</a> из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа.Капитанам судов рекомендовано избегать посещения района учений.В августе произошло очередное обострение турецко-греческих отношений. Турция сообщила, что ее судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вскоре после выхода оповещения Navtex о сейсморазведке было объявлено о созыве совета национальной безопасности Греции. Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность.
https://ria.ru/20200728/1575065415.html
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греция, турция, в мире

Турция объявила об учениях в Средиземноморье на фоне кризиса с Грецией

10:12 29.08.2020
1163
© Фото : администрации Одесского морского портаТурецкий фрегат TCG "Barbaros"
Турецкий фрегат TCG Barbaros
© Фото : администрации Одесского морского порта
Турецкий фрегат TCG "Barbaros". Архивное фото
АНКАРА, 29 авг - РИА Новости. Турция выпустила в субботу международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в Восточном Средиземноморье с 29 августа до 11 сентября на фоне обострения отношений с Грецией из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа.
Капитанам судов рекомендовано избегать посещения района учений.
В августе произошло очередное обострение турецко-греческих отношений. Турция сообщила, что ее судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вскоре после выхода оповещения Navtex о сейсморазведке было объявлено о созыве совета национальной безопасности Греции. Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность.
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