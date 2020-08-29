Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200829/turizm-1576462682.html
Правительство одобрило субсидирование туристических инициатив
Правительство РФ одобрило предоставление Ростуризму субсидии на грантовую поддержку инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма,... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:38
2020-08-29T10:38
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_0:72:2001:1197_1400x0_80_0_0_16e3a5e6645492b9791a00280dfcdf59.jpg
<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Правительство РФ одобрило предоставление <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризму</a> субсидии на грантовую поддержку инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, сообщается <a href="http://government.ru/news/40294/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>.Отмечается, что гранты будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отобранным по результатам конкурса, на инициативы, направленные на создание мест в средствах размещения, в том числе в глэмпингах и эко-домах, а также на новые туристские маршруты, оборудование пандусов, подъемников, адаптацию и создание безбарьерной среды, разработку мобильных приложений-путеводителей, создание аудиогидов, бизнес-планы туристских проектов."Принять проект распоряжения правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по данному вопросу", - говорится в сообщении.Ранее кабмин РФ уже одобрил выделение Ростуризму средств на субсидирование развития направлений внутреннего туризма для обеспечения доступности внутренних туристических направлений и снижения стоимости пакетных туров по России.
https://ria.ru/20200817/1575887307.html
https://ria.ru/20200731/1575201951.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_154:0:1845:1268_1400x0_80_0_0_d88ca010849e841f6c36917894b58545.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество

Правительство одобрило субсидирование туристических инициатив

10:38 29.08.2020
821
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Дом Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство РФ одобрило предоставление Ростуризму субсидии на грантовую поддержку инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что гранты будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отобранным по результатам конкурса, на инициативы, направленные на создание мест в средствах размещения, в том числе в глэмпингах и эко-домах, а также на новые туристские маршруты, оборудование пандусов, подъемников, адаптацию и создание безбарьерной среды, разработку мобильных приложений-путеводителей, создание аудиогидов, бизнес-планы туристских проектов.
Колизей в Риме
17 августа, 14:06Туризм
Эксперты рассказали, когда восстановится выездной туризм
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Ранее кабмин РФ уже одобрил выделение Ростуризму средств на субсидирование развития направлений внутреннего туризма для обеспечения доступности внутренних туристических направлений и снижения стоимости пакетных туров по России.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
31 июля, 10:15Туризм
Мишустин поручил представить предложения по экологическому туризму
200001
Обсудить 2
РоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Общество
Рекомендуем
Один из отелей на острове Пхукет
Более 80 отелей Пхукета планируют принимать иностранцев с октября
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
Еще одна страна откроет границы для россиян
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
В России за сутки умерли 111 пациентов с коронавирусом
Молодые люди поют караоке в баре
В Госдуме предложили запретить услуги караоке до конца года
Скорая помощь в Китае
Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до пяти человек
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского обвинили в попытке навязать украинцам "комплекс малоросса"
Врачи в ординаторской отделения реанимации
В России за сутки выписали 5 917 переболевших COVID-19
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве выявили 677 новых случаев заражения коронавирусом
Измерение артериального давления
Назван простой способ снизить давление
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Мишустин увеличил размер субсидии регионам для перевода транспорта на газ
Помощь пожилым людям
Названы три переломных момента в старении
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Тихановская допустила посредничество России в переговорах в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин
Путин допустил частичный переход учащихся на онлайн-обучение
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
На Су-57 испытывают новейшие внутрифюзеляжные ракеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21"Я чувствовала": жена Андреева рассказала о последних днях жизни актера
03:08В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
03:04Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября
02:52Явка на выборах в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года
02:39В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"
02:18Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
02:03Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
02:00Назван способ правильно есть орехи
01:49США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
01:38В Берлине "ковид-диссидентов" начали вытеснять с места митинга
00:52Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
00:38Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
00:08AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам
23:03В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:02Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
22:51Белорусская оппозиция увидела в словах Путина о протестах скрытый сигнал
22:22В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам
22:21Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку
21:41Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"
21:41Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Лента новостейМолния