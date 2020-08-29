https://ria.ru/20200829/turizm-1576462682.html

Правительство одобрило субсидирование туристических инициатив

Правительство РФ одобрило предоставление Ростуризму субсидии на грантовую поддержку инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма,... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T10:38

2020-08-29T10:38

2020-08-29T10:38

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

общество

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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Правительство РФ одобрило предоставление <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризму</a> субсидии на грантовую поддержку инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, сообщается <a href="http://government.ru/news/40294/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>.Отмечается, что гранты будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отобранным по результатам конкурса, на инициативы, направленные на создание мест в средствах размещения, в том числе в глэмпингах и эко-домах, а также на новые туристские маршруты, оборудование пандусов, подъемников, адаптацию и создание безбарьерной среды, разработку мобильных приложений-путеводителей, создание аудиогидов, бизнес-планы туристских проектов."Принять проект распоряжения правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по данному вопросу", - говорится в сообщении.Ранее кабмин РФ уже одобрил выделение Ростуризму средств на субсидирование развития направлений внутреннего туризма для обеспечения доступности внутренних туристических направлений и снижения стоимости пакетных туров по России.

https://ria.ru/20200817/1575887307.html

https://ria.ru/20200731/1575201951.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество