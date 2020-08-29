https://ria.ru/20200829/telefon-1576458226.html
Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
Для того чтобы узнать, кто звонит со скрытого номера, нужно подключить услугу "Суперопределитель номера", которая есть у всех операторов связи. Это сделать... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T02:05
2020-08-29T02:05
2020-08-29T02:05
россия
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости</strong>. Для того чтобы узнать, кто звонит со скрытого номера, нужно подключить услугу "Суперопределитель номера", которая есть у всех операторов связи. Это сделать достаточно просто, но нужно учитывать, что услуга платная, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200829/831964282.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.Если же задача состоит в том, чтобы заблокировать такие звонки, то достаточно скачать нужные приложения – их выбор очень широк, а пользоваться таким сервисом удобно и просто, добавляет Мясоедов.
https://ria.ru/20200826/telefon-1576312837.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, общество