https://ria.ru/20200829/telefon-1576458226.html

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

Для того чтобы узнать, кто звонит со скрытого номера, нужно подключить услугу "Суперопределитель номера", которая есть у всех операторов связи. Это сделать... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T02:05

2020-08-29T02:05

2020-08-29T02:05

россия

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости</strong>. Для того чтобы узнать, кто звонит со скрытого номера, нужно подключить услугу "Суперопределитель номера", которая есть у всех операторов связи. Это сделать достаточно просто, но нужно учитывать, что услуга платная, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200829/831964282.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.Если же задача состоит в том, чтобы заблокировать такие звонки, то достаточно скачать нужные приложения – их выбор очень широк, а пользоваться таким сервисом удобно и просто, добавляет Мясоедов.

https://ria.ru/20200826/telefon-1576312837.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технологии, общество