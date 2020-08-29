https://ria.ru/20200829/teatr-1576478701.html

Театр имени Пушкина открыл сезон премьерой спектакля "Ложные признания"

Московский драматический театр имени Пушкина открыл 71-й сезон 29 августа премьерным спектаклем "Ложные признания" в постановке Евгения Писарева, накануне днем... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T22:17

2020-08-29T22:17

2020-08-29T22:24

культура

театр

новости культуры

виктория исакова

московский драматический театр имени а. с. пушкина

евгений писарев

виктор рыжаков

сергей довлатов

евгений гришковец

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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Московский драматический театр имени Пушкина открыл 71-й сезон 29 августа премьерным спектаклем "Ложные признания" в постановке Евгения Писарева, накануне днем состоялся традиционный сбор труппы, на котором художественный руководитель театра подвел итоги прошедшего укороченного сезона и рассказал о планах на новый.По словам режиссера, пьесу Ложные признания", которую Пьер де Мариво написал в 1737 году, театр прочитал так, будто она написана сегодня."Эта история, на мой взгляд, про нашу уязвимость, про беззащитность нашего сердца. Про то, что все внешние обстоятельства – общественный статус, возраст, деньги – так же, как внутренние комплексы и страхи, лишь мнимая защита от любви", - сказал Писарев.Он сообщил, что в новом сезоне театр планирует еще выпустить 3-4 премьеры. В начале ноября на сцене филиала выйдет спектакль режиссера Данила Чащина "Обычный конец света" по пьесе Жан-Люка Лагарса – премьера также была перенесена с прошлого сезона. В последний месяц года актер и режиссер Игорь Теплов выпустит спектакль "Заповедник" по собственной инсценировке одноименной повести Сергея Довлатова. Главную роль сыграют Федор Левин и приглашенный актер Павел Баршак.Драматург и режиссер Евгений Гришковец представит спектакль по своей новой пьесе "Между делом". Также до конца года запланирован спектакль Дмитрия Крымова по чеховской "Чайке".Театр Пушкина будет гастролировать в новом сезоне. Первое выступление пройдет уже в сентябре в Благовещенске, где будут сыграны спектакли "Обещание на рассвете" и "Материнское поле". В Самаре и Воронеже в рамках Платоновского фестиваля покажут спектакль "Рыцарь пламенеющего пестика". На октябрь запланирована поездка в Казань со спектаклем "Добрый человек из Сезуана".Писарев рассказал, что в этом сезоне театр запускает новый проект "Заграничные чтения", посвященный современной зарубежной драматургии. С октября по декабрь режиссеры проведут читки, после которых состоятся публичные дискуссии с участием зрителей и профессионалов. По результатам обсуждения будет принято решение о постановке по выбранным материалам спектаклей (январь – июнь 2021 года).Художественный руководитель также представил коллективу нового актера, который принят в труппу - Александра Кубанина, выпускника курса Виктора Рыжакова в школе-студии МХАТ.

https://ria.ru/20200819/1575970869.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, виктория исакова, московский драматический театр имени а. с. пушкина, евгений писарев, виктор рыжаков, сергей довлатов, евгений гришковец