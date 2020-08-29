Театр имени Пушкина открыл сезон премьерой спектакля "Ложные признания"
22:17 29.08.2020 (обновлено: 22:24 29.08.2020)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Московский драматический театр имени Пушкина открыл 71-й сезон 29 августа премьерным спектаклем "Ложные признания" в постановке Евгения Писарева, накануне днем состоялся традиционный сбор труппы, на котором художественный руководитель театра подвел итоги прошедшего укороченного сезона и рассказал о планах на новый.
"Пьеса Мариво "Ложные признания", которой мы открываем сезон, должна была выйти еще в начале апреля, но коронавирус нарушил наши планы, и вот теперь мы, наконец, представим 30 августа эту работу зрителям. А сегодня в благодарность врачам за их труд во время пандемии мы сыграем этот спектакль для медперсонала Городской клинической больницы №71 имени Жадкевича", - сказал Писарев.
По словам режиссера, пьесу Ложные признания", которую Пьер де Мариво написал в 1737 году, театр прочитал так, будто она написана сегодня.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев во время сбора труппы.
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Художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев во время сбора труппы.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Виктория Исакова с дочерью Варварой во время сбора труппы в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.
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Актриса Виктория Исакова с дочерью Варварой во время сбора труппы в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.
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Художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев во время сбора труппы.
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Актриса Виктория Исакова с дочерью Варварой во время сбора труппы в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.
"Эта история, на мой взгляд, про нашу уязвимость, про беззащитность нашего сердца. Про то, что все внешние обстоятельства – общественный статус, возраст, деньги – так же, как внутренние комплексы и страхи, лишь мнимая защита от любви", - сказал Писарев.
Он сообщил, что в новом сезоне театр планирует еще выпустить 3-4 премьеры. В начале ноября на сцене филиала выйдет спектакль режиссера Данила Чащина "Обычный конец света" по пьесе Жан-Люка Лагарса – премьера также была перенесена с прошлого сезона. В последний месяц года актер и режиссер Игорь Теплов выпустит спектакль "Заповедник" по собственной инсценировке одноименной повести Сергея Довлатова. Главную роль сыграют Федор Левин и приглашенный актер Павел Баршак.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктеры Виктория Исакова в роли Араминты и Федор Левин в роли Доранта в спектакле "Ложные признания" режиссера Евгения Писарева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.
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Актеры Виктория Исакова в роли Араминты и Федор Левин в роли Доранта в спектакле "Ложные признания" режиссера Евгения Писарева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Вера Алентова в роли госпожи Аргант в спектакле "Ложные признания" режиссера Евгения Писарева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.
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Актриса Вера Алентова в роли госпожи Аргант в спектакле "Ложные признания" режиссера Евгения Писарева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.
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Актеры Виктория Исакова в роли Араминты и Федор Левин в роли Доранта в спектакле "Ложные признания" режиссера Евгения Писарева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.
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Актриса Вера Алентова в роли госпожи Аргант в спектакле "Ложные признания" режиссера Евгения Писарева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.
Драматург и режиссер Евгений Гришковец представит спектакль по своей новой пьесе "Между делом". Также до конца года запланирован спектакль Дмитрия Крымова по чеховской "Чайке".
Театр Пушкина будет гастролировать в новом сезоне. Первое выступление пройдет уже в сентябре в Благовещенске, где будут сыграны спектакли "Обещание на рассвете" и "Материнское поле". В Самаре и Воронеже в рамках Платоновского фестиваля покажут спектакль "Рыцарь пламенеющего пестика". На октябрь запланирована поездка в Казань со спектаклем "Добрый человек из Сезуана".
Писарев рассказал, что в этом сезоне театр запускает новый проект "Заграничные чтения", посвященный современной зарубежной драматургии. С октября по декабрь режиссеры проведут читки, после которых состоятся публичные дискуссии с участием зрителей и профессионалов. По результатам обсуждения будет принято решение о постановке по выбранным материалам спектаклей (январь – июнь 2021 года).
Художественный руководитель также представил коллективу нового актера, который принят в труппу - Александра Кубанина, выпускника курса Виктора Рыжакова в школе-студии МХАТ.