https://ria.ru/20200829/teatr-1576450563.html

Фестиваль "Золотая маска" открывает программу региональных проектов

Фестиваль "Золотая маска" откроет программу региональных проектов 1 сентября спектаклем в Благовещенске, продолжая начатую в прошлом году программу развития... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T02:29

2020-08-29T02:29

2020-08-29T02:29

культура

театр

новости культуры

московский театр им. маяковского

московский драматический театр имени а. с. пушкина

театр наций

театральный фестиваль "золотая маска"

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<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости.</strong> Фестиваль "Золотая маска" откроет программу региональных проектов 1 сентября спектаклем в Благовещенске, продолжая начатую в прошлом году программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.В 2020 году из-за пандемии короновируса была приостановлена деятельность региональной программы "Золотой маски". Фестиваль на Дальнем Востоке должен стать первым гастрольным проектом этого года, призванным помочь театру и зрителю вернуться к прежней культурной жизни."Золотая маска" впервые состоится сразу в нескольких городах Амурской области – Благовещенске, Белогорске, Тынде и Зее. В афише представлены спектакли - МХТ имени Чехова, Театра Маяковского, Театра Наций, Театра Пушкина, а также музыкального театра "Карамболь" и театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга. Помимо спектаклей "Золотая маска" проведет обширную специальную образовательную программу в Благовещенске и Тынде, включающую мастер-классы, семинары и лекции.В сентябре свои спектакли "Золотая маска" покажет в Воронеже совместно с Платоновским фестивалем, в октябре – в Казани, а также Петрозаводске, Костомукше и Череповце. В ноябре "Золотая маска" вернется в Иркутск, где в 2000 году и началась впервые региональная программа фестиваля, а также впервые представит свои спектакли в Братске и Смоленске. Завершится гастрольная программа в конце ноября в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20200812/1575653732.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, московский театр им. маяковского, московский драматический театр имени а. с. пушкина, театр наций, театральный фестиваль "золотая маска"