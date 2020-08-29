https://ria.ru/20200829/teatr-1576450563.html
Фестиваль "Золотая маска" открывает программу региональных проектов
Фестиваль "Золотая маска" откроет программу региональных проектов 1 сентября спектаклем в Благовещенске, продолжая начатую в прошлом году программу развития... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T02:29
2020-08-29T02:29
2020-08-29T02:29
культура
театр
новости культуры
московский театр им. маяковского
московский драматический театр имени а. с. пушкина
театр наций
театральный фестиваль "золотая маска"
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<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости.</strong> Фестиваль "Золотая маска" откроет программу региональных проектов 1 сентября спектаклем в Благовещенске, продолжая начатую в прошлом году программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.В 2020 году из-за пандемии короновируса была приостановлена деятельность региональной программы "Золотой маски". Фестиваль на Дальнем Востоке должен стать первым гастрольным проектом этого года, призванным помочь театру и зрителю вернуться к прежней культурной жизни."Золотая маска" впервые состоится сразу в нескольких городах Амурской области – Благовещенске, Белогорске, Тынде и Зее. В афише представлены спектакли - МХТ имени Чехова, Театра Маяковского, Театра Наций, Театра Пушкина, а также музыкального театра "Карамболь" и театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга. Помимо спектаклей "Золотая маска" проведет обширную специальную образовательную программу в Благовещенске и Тынде, включающую мастер-классы, семинары и лекции.В сентябре свои спектакли "Золотая маска" покажет в Воронеже совместно с Платоновским фестивалем, в октябре – в Казани, а также Петрозаводске, Костомукше и Череповце. В ноябре "Золотая маска" вернется в Иркутск, где в 2000 году и началась впервые региональная программа фестиваля, а также впервые представит свои спектакли в Братске и Смоленске. Завершится гастрольная программа в конце ноября в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20200812/1575653732.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, новости культуры, московский театр им. маяковского, московский драматический театр имени а. с. пушкина, театр наций, театральный фестиваль "золотая маска"
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Фестиваль "Золотая маска" откроет программу региональных проектов 1 сентября спектаклем в Благовещенске, продолжая начатую в прошлом году программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"Мы составляем афишу для каждого города, для каждого фестиваля региональной программы, опираясь на целый ряд факторов – от технических возможностей площадок до подготовленности, "насмотренности" зрителей. Всегда советуемся с нашими коллегами в регионах… и каждый раз волнуемся перед новой встречей, тем более в этом, таком непростом для всех нас, году. Мы с особой тщательностью подошли к подготовке программы и надеемся, что фестивали во всех 13 городах станут событием и найдут отклик у публики", - сказала гендиректор фестиваля Мария Ревякина.
В 2020 году из-за пандемии короновируса была приостановлена деятельность региональной программы "Золотой маски". Фестиваль на Дальнем Востоке должен стать первым гастрольным проектом этого года, призванным помочь театру и зрителю вернуться к прежней культурной жизни.
"Золотая маска" впервые состоится сразу в нескольких городах Амурской области – Благовещенске, Белогорске, Тынде и Зее. В афише представлены спектакли - МХТ имени Чехова, Театра Маяковского, Театра Наций, Театра Пушкина, а также музыкального театра "Карамболь" и театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга. Помимо спектаклей "Золотая маска" проведет обширную специальную образовательную программу в Благовещенске и Тынде, включающую мастер-классы, семинары и лекции.
В сентябре свои спектакли "Золотая маска" покажет в Воронеже совместно с Платоновским фестивалем, в октябре – в Казани, а также Петрозаводске, Костомукше и Череповце. В ноябре "Золотая маска" вернется в Иркутск, где в 2000 году и началась впервые региональная программа фестиваля, а также впервые представит свои спектакли в Братске и Смоленске. Завершится гастрольная программа в конце ноября в Санкт-Петербурге.