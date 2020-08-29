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https://ria.ru/20200829/tavrida-1576477768.html
Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"
Более 30 тысяч автомобилей проехали в первые сутки после открытия рабочего движения от Керчи до Севастополя по трассе "Таврида", сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T21:41
2020-08-29T21:41
таврида (трасса)
керчь
владимир путин
симферополь
республика крым
севастополь
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости.</strong> Более 30 тысяч автомобилей проехали в первые сутки после открытия рабочего движения от <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a> до <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> по трассе "Таврида", сообщает Минтранс РФ.В четверг президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus."В первые сутки после открытия рабочего движения от Керчи до Севастополя по трассе "Таврида" проехали более 30 тысяч автомобилей. Половина этого потока прошла по обходу <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> в сторону Севастополя либо в обратном направлении", - говорится в сообщении ведомства.Данные были получены благодаря счётчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя. В министерстве отмечают, что до запуска рабочего движения по четырем полосам "Тавриды" весь транзитный поток шел через столицу Крыма, перегружая городскую дорожно-уличную сеть.Открывшееся движение по главной транспортной артерии полуострова позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район. Теперь они избавлены от необходимости проезда через Симферополь.
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/putin-1576395313.html
https://ria.ru/20200828/tavrida-1576448281.html
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республика крым
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таврида (трасса), керчь, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, общество

Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"

21:41 29.08.2020
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© РИА Новости / Максим ГрозновПоездка по трассе "Таврида"
Поездка по трассе Таврида
© РИА Новости / Максим Грознов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Более 30 тысяч автомобилей проехали в первые сутки после открытия рабочего движения от Керчи до Севастополя по трассе "Таврида", сообщает Минтранс РФ.
В четверг президент РФ Владимир Путин посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus.
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"В первые сутки после открытия рабочего движения от Керчи до Севастополя по трассе "Таврида" проехали более 30 тысяч автомобилей. Половина этого потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении", - говорится в сообщении ведомства.
Данные были получены благодаря счётчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя. В министерстве отмечают, что до запуска рабочего движения по четырем полосам "Тавриды" весь транзитный поток шел через столицу Крыма, перегружая городскую дорожно-уличную сеть.
Открывшееся движение по главной транспортной артерии полуострова позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район. Теперь они избавлены от необходимости проезда через Симферополь.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

Вслед за Путиным: журналист проехал по новой трассе Таврида в Крыму
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8130011
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