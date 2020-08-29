https://ria.ru/20200829/tavrida-1576477768.html

Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"

Более 30 тысяч автомобилей проехали в первые сутки после открытия рабочего движения от Керчи до Севастополя по трассе "Таврида", сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T21:41

2020-08-29T21:41

2020-08-29T21:41

таврида (трасса)

керчь

владимир путин

симферополь

республика крым

севастополь

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости.</strong> Более 30 тысяч автомобилей проехали в первые сутки после открытия рабочего движения от <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a> до <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> по трассе "Таврида", сообщает Минтранс РФ.В четверг президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus."В первые сутки после открытия рабочего движения от Керчи до Севастополя по трассе "Таврида" проехали более 30 тысяч автомобилей. Половина этого потока прошла по обходу <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> в сторону Севастополя либо в обратном направлении", - говорится в сообщении ведомства.Данные были получены благодаря счётчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя. В министерстве отмечают, что до запуска рабочего движения по четырем полосам "Тавриды" весь транзитный поток шел через столицу Крыма, перегружая городскую дорожно-уличную сеть.Открывшееся движение по главной транспортной артерии полуострова позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район. Теперь они избавлены от необходимости проезда через Симферополь.

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/putin-1576395313.html

https://ria.ru/20200828/tavrida-1576448281.html

керчь

симферополь

республика крым

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таврида (трасса), керчь, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, общество